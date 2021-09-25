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Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek

Bitki çeşitlerini kayıt altına aldırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, elektronik ortamda da başvuru yapabilecek.

Bitki çeşitlerini kayıt altına aldırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, elektronik ortamda da başvuru yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede bitki çeşitlerini kayıt altına aldırmak isteyen kişi ve kuruluşların başvuruları, elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bakanlıklar ve ilgili kurumlarca oluşturularak elektronik ortamda sunulan belgeler, başvuru sahibinden veya kuruluşlardan istenmeyecek.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek - Haberler Ekonomi
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