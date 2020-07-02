Bitki bazlı 3 Boyutlu Yazıcıda Üretilmiş Biftek İsteyen?
İsrailli start-up firma Redefine Meat, 3 boyutlu yazıcıda bitki temelli malzemelerle et "üretiyor." Çevreyi koruma ve hayvan hakları konusunda duyarlı kişiler daha fazla bitki bazlı "et" ürünlerini tercih etmeye başladı.
02.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:06
İsrailli start-up firma Redefine Meat, 3 boyutlu yazıcıda bitki temelli malzemelerle et "üretiyor." Çevreyi koruma ve hayvan hakları konusunda duyarlı kişiler daha fazla bitki bazlı "et" ürünlerini tercih etmeye başladı
Kaynak: DailyMotion.com