Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı

Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı Kuşadası'nda 40 santim yakınına villa yapılan 1500 yıllık bir zeytin ağacının tescil edilmesi için Aydın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

24.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:09

Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı

AYDIN - Kuşadası'nda 40 santim yakınına villa yapılan 1500 yıllık bir zeytin ağacının tescil edilmesi için Aydın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Zeytin ağacının 40 santim yakınına villa yapılması çevrecileri ve doğaseverleri harekete geçirmiş, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), zeytin ağacının tescil edilip koruma altına alınması için başvuruda bulunmuştu.

Kuşadası'nda çevrecileri ayağa kaldıran olay profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur'un haber vermesi üzerine ortaya çıkmış ve yapılan incelemede bitişinde villa yapılan yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen bir zeytin ağacı tespit edilmişti. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ve Kuşadası EKODOSD yetkilileri incelemenin ardından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne ağacın tescil edilmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü uzmanları, harita mühendisleri ve Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden ziraat mühendisleri ile birlikte Kuşadası'na gelerek tescil için çalışma başlattı. EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ve Kuşadası EKODOSD yetkililerinin katılımıyla başlayan çalışmada, uzmanlar, zeytin ağacı ve çevresiyle ilgili kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdiler. İlgili kuruluşlardan alınacak görüşlerin ardından ise tescil için hazırlanan rapor Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacak. Kurulda yapılacak değerlendirmenin ardından zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne alınması bekleniyor.

Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti Magazin
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fatih Dönmez Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ozan Güven Selami Şahin Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:39:13. #1.15#
title