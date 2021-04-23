Bitexen ile Giresunspor'dan 'kripto para' iş birliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitexen ile Giresunspor'dan 'kripto para' iş birliği

Bitexen ile Giresunspor'dan 'kripto para' iş birliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

FinTek sektöründe faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji ile Giresunspor 'kripto para' alanında iş birliğine gitti.

FinTek sektöründe faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji ile Giresunspor 'kripto para' alanında iş birliğine gitti. Anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji tarafından, Giresunspor'a ait bir mobil uygulama kurulacak ve kripto para oluşturulacak.

İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan ve FinTek sektöründe hizmet veren Bitexen Teknoloji A.Ş. ile TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor arasında bir teknoloji iş birliği anlaşması imzalandı. Giresunluları ve Giresunspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen anlaşmayla takıma çeşitli avantajların sunulması hedefleniyor.


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitexen ile Giresunspor'dan 'kripto para' iş birliği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:48:20. #1.15#

title