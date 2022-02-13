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Bitexen Düzcespor: 0-3

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bitexen Düzcespor: 0-3

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Vural Gül (xx), Volkan Esen (xx)KUŞADASISPOR: Necati (x) - Hayrullah (xx), Ömer Alp (x) (Dk. 73 Emre x), Galip (xx), Mehmet (xx), Ozan (x) (Dk. 59 Yiğit x), Atakan (xx) (Dk. 65 Hasan x), Mustafa (x) (Dk. 46 Özcan x), Ali (xx), Murat (xx), Cihangir (x) (Dk.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Vural Gül (xx), Volkan Esen (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (x) - Hayrullah (xx), Ömer Alp (x) (Dk. 73 Emre x), Galip (xx), Mehmet (xx), Ozan (x) (Dk. 59 Yiğit x), Atakan (xx) (Dk. 65 Hasan x), Mustafa (x) (Dk. 46 Özcan x), Ali (xx), Murat (xx), Cihangir (x) (Dk. 46 Barış x)

BITEXEN DÜZCESPOR: Ersin (xxx) - Erçin (xxx) (Dk. 90 Alperen), Recep (xxx), Emre (xx), Dede (xxx), Semih (xxx), Samet (xx) (Dk. 72 Onur xx), Mikail (xx) (Dk. 90 Berkehan), Murat (xxx) (Dk. 72 Timur x), Oğuzhan (xxx) (Dk. 79 Rıdvan x), Nevzat (xxx)

GOLLER: Dk. 24 Murat, Dk. 55 Oğuzhan, Dk. 90 Onur (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Murat, Özcan, Ömer Al, Ali (Kuşadasıspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor evinde zirve hesapları yapan Düzcespor'a 3-0 yenildi. Konuk Düzcespor maçın 24'üncü dakikasında Murat'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Düzcespor 55'inci dakikada Oğuzhan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Mücadelede son sözü 90'ıncı dakikada Oğuzhan söyledi. Düzcespor bu sonuçla 48 puana yükselirken, Kuşadasıspor ise 32 puanda kaldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Vural Gül, Cihangir, Ömer Alp, Türk, Spor, Haberler

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