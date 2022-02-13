Bitexen Düzcespor: 0-3

STAT: Özer Türk

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor evinde zirve hesapları yapan Düzcespor'a 3-0 yenildi. Konuk Düzcespor maçın 24'üncü dakikasında Murat'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Düzcespor 55'inci dakikada Oğuzhan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Mücadelede son sözü 90'ıncı dakikada Oğuzhan söyledi. Düzcespor bu sonuçla 48 puana yükselirken, Kuşadasıspor ise 32 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor