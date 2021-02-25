Bitexen'den Adana Demirspor'a özel coin ve ödeme sistemi
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Bitexen'den Adana Demirspor'a özel coin ve ödeme sistemi

25.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:11
Bitexen'den Adana Demirspor'a özel coin ve ödeme sistemi

Bitexen Teknoloji, forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Bitexen Teknoloji, forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Adana Demirspor Coin (ADSC) artık Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'nda listelenecek. Adana'da gerçekleşen lansman ile duyurulan Adana Demirspor Coin'in kendisine ait bir mobil uygulaması ve bu uygulama içerisinde ödeme sistemi olacak. Günlük hayatta kullanılabilecek olan ADSC, 1 liraya sabit olacak. 

Sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedeflediğini duyuran, yüzden fazla dijital varlığın listelendiği Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, daha önce forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor'la yeni bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Bitexen Teknoloji'den yapılan açıklamada, ADSC ile taraftarlara daha önce deneyimlemedikleri avantajlar sunmayı hedefledikleri belirtildi.

"TOPLAM 50 MİLYONLUK BİR ARZ İLE ÜRETİLMİŞ"

Bitexen Teknoloji tarafından yapılan açıklamada ADS Coin hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş, toplam 50 milyonluk bir arz ile üretilmiş, 1 liraya sabitlenmiş ve kendi mobil uygulaması olan bir dijital varlık. Adana Demirspor Coin ile anketlerde oy kullanarak kulübe destek olmak ve ADSC'nin sağladığı ödül ve deneyimlerde hak kazanmak mümkün olacak. ADS Coin'i harcayarak taraftarlar, mobil uygulama üzerinden yapılacak oyuncu değişiklikleri üzerinde, takım dizilişinde, transferlerde, forma tasarımlarında ve seyahat aracı tasarımları gibi konularda oy vererek tercihlerini ortaya koyabilme avantajına sahip olacaklar. Mobil uygulamada ADS Coin ile satın alım ve ödeme işlemleri gibi birçok özellik de mevcut olacak. ADS Coin sahipleri, Adana Demirspor'un ve Bitexen Teknoloji'nin anlaşmalı olduğu her yerde, mobil uygulama üzerinden ADSC ile ödeme yapabilecekler. Bu da 1 liraya sabitlenmiş olan ADSC ile, kağıt paraya ya da karta ihtiyaç duymadan, yalnızca mobil uygulama ile blokzincir teknolojisini kullanarak ödeme yapılabileceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra kulüp etkinliklerine katılma hakkı, açık artırmalara katılabilme avantajı, resmi kulüp ürünlerinde özel indirimler ve kampanyalar gibi birçok avantajı kullanıcısına sunacak olan ADSC, Türkiye finansal teknolojileri vizyonuna paralel olarak, blokzincir teknolojisi üzerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı bir sözleşme ürünü."

Aynı zamanda, "Adana Demirspor Coin'i, uygulamadaki arz dönemi ardından Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'ndan da alım satımını yapmak mümkün olacak" açıklamasına yer verildi.


Bitexen'den Adana Demirspor'a özel coin ve ödeme sistemi
Bitexen'den Adana Demirspor'a özel coin ve ödeme sistemi
Bitexen'den Adana Demirspor'a özel coin ve ödeme sistemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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