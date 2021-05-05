Bitdefender: Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat

Küresel güvenlik teknolojisi şirketi Bitdefender'den yapılan açıklamada, bayram ikramiye ödemelerini bekleyen emekliler, "Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat" diye uyarıldı.

Küresel güvenlik teknolojisi şirketi Bitdefender'den yapılan açıklamada, bayram ikramiye ödemelerini bekleyen emekliler, "Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat" diye uyarıldı.

Bayram ikramiyesinin, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödeneceğini, ancak siber suçluların, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguladığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, özellikle yaşlıların bu tip dolandırıcılıklara inanmasının daha kolay olduğuna dikkat çekti.

Buna göre, dolandırıcıların gönderdikleri SMS'te "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001" ifadelerine yer verildiği belirtildi."SMS'te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Yaşlıların bu tip dolandırıcılara inanmalarının daha kolay olduğunu ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde resmi kurum adları ve logolarını çok iyi bir şekilde taklit ederek kullanıldığı sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bayram ikramiyesi alacak masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, "Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz" dedi ve ekledi: "Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi bayram ikramiyesi gibi herkesin beklediği oldukça önemli süreçleri manipüle ederek kandırmaya çalışır. "Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman www.turkiye.gov.tr, csgb.gov.tr ve bankacılık uygulamaları gibi resmi kaynaklardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun."Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken diğer noktaları ise şöyle sıraladı: 1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.3. SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.4. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı