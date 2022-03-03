Bitdefender, 'En İyi Antivirüs Yazılımı' seçildi

Bağımsız antivirüs test kuruluşu AV-TEST tarafından yıl boyunca yapılan testler sonucunda Bitdefender Antivirüs, ' Windows için En İyi Bireysel Kullanıcı Koruması', ' Windows için En İyi Kurumsal Kullanıcı Koruması' ve 'En İyi Android Güvenliği' dahil olmak üzere üç prestijli ödül kazandığını duyurdu.

Bitdefender Antivirüs çözümleri, bir yıl boyunca gerçek dünya senaryoları kullanılarak titizlikle test edildi ve tehdit koruması, ürün performansı ve kullanılabilirlik kriterlerinde en yüksek puanları topladı.

"BİTDEFENDER MÜKEMMELLİĞİNİ KANITLADI"

"12 aylık süre boyunca yaptığımız kapsamlı testler, Bitdefender Antivirüs'ün hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların güvenebileceği gelişmiş güvenlik koruması sağlama konusundaki üstün yeteneğini gösterdi" diyen AV-TEST CEO'su Maik Morgenstern, "Bitdefender, her yıl en son tehditleri önleme, tespit etme ve bunlara yanıt verme konusundaki mükemmelliğini kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

HEM BİREYSEL HEM DE KURUMSAL KULLANICILAR İÇİN EN İYİ ANTİVİRÜS KORUMASI

Şirketten prestij ödülüne ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bireysel Windows kullanıcıları için Bitdefender Internet Security, AV-TEST'in En İyi Koruma ödülüne üst üste ikinci kez layık görüldü ve Bitdefender Mobile Security ise Bireysel Kullanıcılar için En İyi Android Güvenliği ödülünü kazandı. Testler boyunca, her iki çözüm de bireysel kullanıcı cihazlarının güvenliği ihlal edilmeden önce sıfırıncı gün kötü amaçlı yazılımları, mobil kötü amaçlı yazılımlar ve fidye yazılımları gibi tehditleri belirleme ve durdurma becerisini başarıyla kanıtladı.

"Kurumsal kullanıcılar için Bitdefender GravityZone Ultra, uç nokta koruması için birleşik güvenlik platformu (EPP) ve Uç Nokta Tespiti ve Yanıtı (EDR) çözümleri, kurumsal Windows kullanıcıları için En İyi Koruma ödülüne layık görüldü. GravityZone, EDR'nin ayrıntı düzeyi ve zengin güvenlik bağlamını altyapı çapında çapraz uç nokta korelasyon analitiği ile birleştirerek tehdit algılama görünürlüğünü ve korelasyonunu artırma yeteneğini kanıtladı.

"Gelişmiş tehdit istihbaratı, Bitdefender siber güvenlik çözümlerini güçlendirir ve yüz milyonlarca uç noktadan, darkweb izlemelerinden, honeypot ağından, izlenen botnetlerden ve uluslararası kurumlarla iş birliği dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan toplanır."

GELİŞMİŞ TEHDİT İSTİHBARATINA VE MÜHENDİSLİK İNOVASYONUNA ODAKLANIYORUZ

"Fidye yazılımları, sıfırıncı gün kötü amaçlı yazılımları ve diğer tehditler, tüketicilere ve kurumsal güvenlik ekiplerine meydan okumaya devam ederken, bu tehditleri önlemek ise güçlü siber güvenlik ve siber dayanıklılığın temel taşı olmaya devam ediyor" diyen Bitdefender Siber Tehdit İstihbaratı Direktörü Dragos Gavrilut, "AV-TEST değerlendirmeleri herkesin bildiği gibi zorlu ve üç ayrı kategoride ödül almak, mühendislik inovasyonuna, gelişmiş tehdit istihbaratına ve her gün korunmasına yardımcı olduğumuz milyonlarca tüketici ve on binlerce işletme için ürün kullanılabilirliğine olan bağlılığımızı ve buna net bir şekilde odaklandığımızı gösteriyor" açıklamasında bulundu.

AV-TEST kazananları, çok sayıda antivirüs ve uç nokta koruma çözümünün derinlemesine test edilmesi ve birden çok ortamda tehditleri engelleme yetenekleri temelinde seçilir. Benzer kategorilerdeki ürünler, aynı anda ve tekrarlanabilir koşullarda test edilir. Test kriterleri, sıfırıncı gün kötü amaçlı yazılımlarını tanıma ve engellemeyi, web sitesi saldırılarını, web sitelerinden indirmeleri, kötü amaçlı yazılım bulaşmış e-postaları kullanan saldırıları ve daha fazlasını içerir.

Demirören Haber Ajansı - Güncel