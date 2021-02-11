Bitcon kaç TL oldu? Güncel olarak Bitcon kaç dolar oldu? 1 BTC (Bitcon) fiyatı

Bitcon kaç TL oldu? Bugün 1 Bitcoin ne kadar, 1 Bitcoin kaç TL oldu? 1 BTC kaç TL'ye karşılık geliyor? Bitcon ne kadar? 1 BTC (Bitcon kaç TL? Güncel Bitcoin (BTC) fiyat bilgisine detaylı verilerle anlık olarak bu sayfadan ulaşabilir, piyasaları yakından takip edebilirsiniz.

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 328,317.13 TL oldu. Öte yandan1 Bitcoin 46,493.94 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 328,317.13 TL Türk Lirası veya 46,493.94 $ dolar değerindedir

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 0.88% değişim ile şu anda 328,317.13 TL TL'den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 68,586,752,287 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 865,493,614,688 $ dolardır değerindedir.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

1 Bitcoin (BTC) Kaç TL? 327,953.27 TL

1 Bitcoin (BTC) Kaç Dolar? 46,442.41 $ Dolar

1 Bitcoin (BTC) Kaç Euro? 38.600,84 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) 0.88%

Bitcoin Hacmi (24s) 68,586,752,287 $ Dolar

Bitcoin'in Piyasa Değeri 865,493,614,688 $ Dolar

Bitcoin Nedir?

2008 krizi sonrası Satoshi Nakamato adlı kişi ya da kişiler uçtan uca elektronik ödeme sistemi olan Bitcoin'e dair teknik yazılarını yayınladılar. Böylece Bitcoin merkezsizleştirilmiş, üçüncül müdahalelere karşı korumalı kripto para birimi olarak ortaya çıktı. 2009 yılında halka açık ağ olarak kullanıma girdi. Sonrasında Bitcoin, ilk başarılı kripto para olarak "1. nesil blockchain" olarak adlandırıldı.

Dağıtık yapısı sayesinde çok kısa bir sürede günümüz finansal düzenine karşı yükselişe geçti. Bitcoin ağına giren işlemlerin takip edilmesi mümkün iken, işlemi gerçekleştiren kişinin kim olduğunu bulmak olanaksızdır. Bitcoin Blockchain ağında onaylanan işlemler, zincir yapısından dolayı geri döndürülemez ve bu işlemler değiştirilemez.

Düzenlemeye ya da kontrole tabii tutulamadığı için Bitcoin'in değeri sıfır noktasından, binlerce dolara kadar yükselmiştir. Bitcoin'in yükselişinin ardından birçok kripto para birimi daha ortaya çıkmıştır. Bu para birimlerine "alternative coin", bir diğer değişle "alt coin" denmektedir. Alternatif kripto para birimleri yaratılırken çeşitli noktalarda farklı özelliklere sahip olarak rekabet avantajından yararlanılmış ve yeni market tipleri ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklara üretilebilecek maksimum para miktarı, algoritma, blockchain alt türleri (özel/paylaşımlı, izinli/izinsiz mutabakat) örnek olarak verilebilir.

Bitcoin blockchain platformunda üretilebilecek maksimum Bitcoin miktarı 21 milyon adettir. Bitcoin uçtan uca, adresten adrese transfer imkanı sağlamaktadır, ayrıca blok üretim süresi yaklaşık 10 dakikadır.

Bitcoin adresleri kullanıcıların platform üzerindeki kimlikleridir. İşlemi yapan şahısla ilişkilendirilemezler ve bu adreslerin anahtarları kaybedildiğinde adresler üzerinde hak iddia edilemez.

Bitcoin'in Avantajları Nelerdir?

Bitcoin kullanımının çeşitli risklerinin yanı sıra pek çok avantajı da vardır. Enflasyon ve çökme riskinin düşük olması, basit, güvenilir ve iz sürülemez* (anonim) olması en temel avantajlarındandır. Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, daha ucuz ve daha hızlı olması Bitcoin'in sağladığı önemli bir avantajdır. Milyonlarca lira değerindeki Bticoinlerinize cüzdan erişimi sağlayabildiğiniz her yerden ulaşabilirsiniz.Bu denli yüksek miktarlarda paraları nakit veya farklı bir yöntemle bu kadar kolay taşımanın yolu yoktur. Yapılan işlemlerin ve hesap bakiyenizin herhangi bir kişi/kişiler veya devlet ve banka tarafından bilinmemesi ve kontrol edilememesi de bazı avantajlar sağlamaktadır.

Bitcoin'in Dezavantajları Nelerdir?

İzinin sürülememesi bazı durumlarda avantaj sağlasada dezavantaj oluşturduğu durumlarda mevcuttur. Ticaretinin illegal olduğu ürünlerin ödemelerinde kullanılmasına ve kara para aklama maksadıyla kullanılmasına neden olmaktadır. Bu teknoloji üzerinde uzmanlaşmış kişi sayısının az olması, kaybetme riski, harcama yapılabilecek platformların darlığı sistemin diğer dezavantajlarındandır.

Bitcoin'in Kaynağı Nedir?

Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değilidir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir. Bu matematik formülü herkese açıktır ve isteyen herkes bu sisteme dahil olabilir. Bitcoin madenci sistemine dahil olan her birey sistemin güvenliğini sağlamlaştırmış olur.

Bitcoin Madenciliği

Bitcoin üretiminin sağlanması ve blok zincir sisteminin sürekliliğini ve güvenliğini tesis edilebilmesi için gerekli bir sistemdir.

Başlangıçtan bu yana bir çok farklı cihazla yapılan madencilik, artan rekabet ortamı nedeniyle sürekli olarak bu alanda daha fazla kar getirecek yeniliklerin doğmasına neden olmuştur.

Madencilik esasında kriptografi şifreleri çözerek sisteme yeni blokların eklenmesidir. Şifrelerin çözülmesi, bilgisayarın işlemci kapasitesine ve şifrenin uzunluğuna bağlıdır. Şifreleri çözülmesi ile oluşturulan bloklar üzerinden madenciler Bitcoin ile ödüllendirilir.

Madenci sayısının artması ve sistemin yalnızca 10 dakika içerisinde bir blok üretimine izin vermesi, madenciliği kar edilmesi zor bir duruma sokmuştur. Ayrıca, Bitcoin adedinin sınırlandırılmış olması da madenciliği olumsuz etkileyen bir etken olsa da Bitcoin para biriminde enflasyonun oluşmasını engellemektedir.

Bitcoin Güvenilir Midir?

Bitcoin'in belli bir protokole bağlı olması sayesinde yaptığınız her işlem baştan sona şifrelenir. Şifrelenen zincir üzerindeki bütün işlemler kayıt altına alınır. Cüzdan bilgileriniz kaybetmeniz veya bilgisayarınızın hacklenmesi gibi kullanıcı hataları dışında sistemin güvenlik konusunda hiç bir açığı bulunmamaktadır.

Bitcoin değerinin iki kere satılmasını engelleyen sistem sayesinde, sizin haberiniz olmadan veya hileli bir gönderime izin verilmemektedir.

Belli bir merkezinin olmaması ve bütün işlemlerin farklı bilgisayarlar üzerinden onay alması gerekliliği Bitcoin sistemini güvenli kılmaktadır.

Bitcoin'in Değeri Nasıl Belli Olur?

Bitcoin fiyatı sadece arz-talep ilişkisine göre değişir, çünkü dolaşımdaki Bitcoin sayısı sınırlandırılmıştır.

Arz-talep dengesi, alıcı ve satıcının belli bir üründe karşılıklı olarak fiyat konusunda karar kılmasıdır. Bitcoin'in fiyatını belirleyen unsurda burada başlar, insanlar Bitcoin almaya başladıkları zaman - dolaşımdaki Bitcoin miktarının sınırlı olmasından dolayı- değeri artmaya başlar, satmaya başladıklarında ise değeri düşmeye başlar.

Nasıl Bitcoin ile Ödeme Kabul Edilir?

Bitcoin ile ödeme kabul etmenin en kolay yolu kişiden kişiye, yani adresten adrese transfer yapmaktır. Bu yöntem bazı akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla uygulanabilir.

Yine de sadece bu amaç için tasarlanmış ticari uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar QR kod okutmaya dayalıdır.

Altcoin Nedir?

Bitcoin'e alternatif olarak üretilen kripto para birimleridir.

• Bitcoin 1. nesil kripto para birimi olduğu için rekabet çok fazladır, ancak altcoin'ler Bitcoin'den daha az popülerdir.

• Alternatif koin'lerde genellikle Bitcoin'de kulanılan SHA-256 algoritması veya Scrypt algoritması kullanılır. Bunun dışında X11, X13, X15, NIST5 gibi farklı algoritmalara sahip altcoinler de bulunmaktadır.

• İlk altcoin Namecoin'dir.

Altcoin'ler Neden Ortaya Çıktı?

Bitcoin'e göre daha hızlı işlem onayı yapmak ve kripto para dünyasını geliştirmek, dijital para piyasasını hareketlendirmek, yani dolaşım hacmini artırmak amaçlı ortaya çıkarıldı.

Popüler Altcoinler Nelerdir?

Dijital paraların altını Bitcoin, gümüşü Litecoin, petrolü ise Ethereum'dur.

Litecoin:

Transfer işlemi Bitcoin'e göre daha hızlı gerçekleştirilir.

Ripple:

Ripple hem bir ödeme ağı hem de kripto para çeşididir. Her bir alım satım işlemi 4 saniye sürmektedir. Ethereum'da bu işlem 2 dakikadan fazla, Bitcoin'de bir saatten fazla, geleneksel işlemlerde ise günler sürmektedir. Ayrıca Ripple'da dakikada 1500 işlem gerçekleştirilebilir.

Ethereum:

Yazılımcılar için akıllı sözleşmeler oluşturma imkanı veren platformdur. Bitcoin'den sonra en fazla Pazar hacmine sahip kripto paradır. ICO'lar için yani borsaya açılmadan önce ön talep toplayan koin'ler için bağış ve talepler çoğunlukla Ethereum ile alınmaktadır.

Ethereum Nedir?

En basit şekilde, Ethereum blockchain teknolojisine dayalı dağıtık bir platformdur. Kurucusu Vitalik Buterin'dir. ICO'lar için yani borsaya açılmadan önce ön talep toplayan koin'ler için bağış ve talepler çoğunlukla Ethereum ile alınmaktadır.

Ethereum ve Bitcoin'in Farkı Nedir?

Ethereum da Bitcoin gibi dağıtık bir blockchain platformudur. İkisinin temel farkı kullanıcıların yetkinlikleri ve kullanım amaçlarıdır.

• Bitcoin; dağıtık, anonim ve şeffaftır. Ethereum'un ise en önemli özelliği akıllı sözleşme sistemidir.

• Bitcoin platformunda blok üretme periyodu 10 dakika iken Ethereum'da 15 saniyede bir blok üretilir. Yani işlem doğrulama süreci Ethereum platformunda daha hızlıdır.

• Bitcoin madenciliği işlemci gücünüze bağlıyken, Ethereum madenciliğinde ASIC ve CPU yerine GPU denilen sistem sayesinde üreticiler arasında denge sağlanır.

Akıllı Sözleşme Nedir?

Akıllı sözleşmeler, komut kodlarını içeren dosyalardır. Bu yüzden Ethereum'a programlanabilir para da denir. Belli bir işlemin koşullar sağlandığında otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar.

• Bitcoin transferi yaptığınız kişinin sizi tanıması ve Bitcoin adresinizi biliyor olması durumunda, transfer muhattapları arasında transferin izi sürülebilir.

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