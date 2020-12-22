Bitcoin zirveden 23,000 doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23,000 doların altına geriledi.

Kurumsal yatırımcıların giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 626 artış ile 21 Aralık'ta 24,161 dolarlık yeni tarihi rekor düzeye yükseldi ve birimin piyasa hacmi de 448 milyar 840 milyon doları gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 4.92 düşüşle 22,869.75 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 17.83 oldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 424.81 milyar dolara yükseldi.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 88 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin dokuz tanesi düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 32 milyar dolar düşüşle 639 milyar dolara düşerken, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 30 milyar dolarlık artışla 203 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,068 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,324 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.92 düşüşle 22,869.75 dolar,2.Ethereum yüzde 5.74 düşüşle 608.98 dolar,3.XRP yüzde 14.64 düşüşle 0.48 dolar,4.Tether yüzde 0.06 artışla 0.99 dolar,5.Litecoin yüzde 11.91 düşüşle 103.96 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 15.97 düşüşle 311.75 dolar,7.Chainlink yüzde 5.96 düşüşle 12.42 dolar,8.Cardano yüzde 3.58 düşüşle 0.15 dolar,9.Binance Coin yüzde 8.36 düşüşle 32.34 dolar,10.Polkadot yüzde 4.90 düşüşle 5.83 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Sonuç ve Değerlendirmeler" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Kripto para piyasasında karşı karşıya kalınabilecek finansal risklerin yanında teknolojik riskler de bulunmaktadır. Kripto paralar içerdikleri karmaşık matematiksel fonksiyonlar nedeniyle taklit edilemedikleri, özel kurallara bağlı kalmadan hızla el değiştirebildikleri ve aynı kripto para aynı anda birden çok yerde kullanılmadığı için kullanıcı güvenini kazanmakta ve gerçek paralara alternatif olabilmektedirler. "Ancak bu durum kripto paraların çalınamadıkları anlamına da gelmemektedir. Aynen gerçek paralar da olduğu gibi kripto paralarda çalınabilmekte ve dolandırıcılık gibi bir çok suç içeren faaliyete konu olabilmektedir. "Kripto paralar basılı paradan farklı olarak dijital ortamda üretildiği için bunların korunması fiziki paraya göre daha fazla teknik bilgi içermekte ve her ne kadar kripto paranın kendisi güvenli olsa da üzerinden kullanıldığı cihazlar ve ağın güvenlik açıkları nedeniyle çalınabilir hale gelmektedir. "Bütün bunlara ek olarak kripto paranın ödeme aracılıyla kullanılması durumunda karşı tarafın talep edilen ürün ya da hizmeti gerçekten sunan kişi ya da işletme olduğundan emin olabilmek için başka ek güvenlik önlemleri de gerekmektedir çünkü kripto paraların sunduğu en önemli olanaklardan biri de izlerinin takip edilmesinin neredeyse imkansız olmasıdır. "Konu bu bağlamda değerlendirildiğinde sahip olunan kripto paraları korumak için herhangi bir dijital varlığı korumak için alınan önlemlerden bir seviye daha yüksek önlemler almak ve bu paraları kullanarak yapılan alışverişlerde e-ticaretteki güvenlik prosedürlerinin en katılarını uygulayarak kripto paranın gönderileceği kişinin gerçekten gönderilmesi gereken kişi olduğuna kanaat getirmeyi temin eden mekanizmalar kurmak yerinde olacaktır." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı