Bitcoin yorum - 9 Mart - Analist 70K Dolarlık 'Kader' Gözüyle Bitcoin Fiyatı Büyük Direnişi Kırdı

Bitcoin'in 52.000 $ seviyesinin üzerindeki günlük kapanışı, boğaların tüm zamanların en yüksek seviyesini elde etmek için ikinci bir girişimde bulunma niyetinde olduğuna işaret ediyor. Bitcoin yeni bir rekorun ipucunu verirken NFT destekli altcoin fiyatları tavan yaptı.

BİTCOİN YORUM

Bitcoin ( BTC ), 9 Mart'ta bir gecede 52.000 $ 'lık önemli bir dirençle mücadele ederek tüm zamanların en yüksek değerlerinin % 6'sına ulaştı.

BTC fiyatı 2 haftanın en yüksek seviyesini vurdu



Cointelegraph Markets ve Tradingview'dan gelen veriler, BTC/ USD'nin Salı günü 54.500 $ 'lık yerel yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.

Yan ticaret koridorundan çıkmaya yönelik en son girişim, bu hareket, yazı yazıldığı sırada hala pekişiyordu. Yoğun dalgalanmanın ortasında, günde 53.500 $ 'ı hedefleyen bir düzelme - hala kritik direncin üzerinde.

Cointelegraph'ın bildirdiği gibi , analistler, Bitcoin boğa koşusunun bir sonraki aşamasını güvence altına almak için kumda bir hat olarak 52.000 doları görüyorlardı.

Hafta sonu sağlıklı bir artış sağlasa da, Bitcoin hala 50.000 $ 'ı bile haftanın ticareti başladığı kadar güçlü bir şekilde sağlamlaştırmak zorunda kaldı.

24 saatlik kazançların% 8'in üzerine çıkmasının ardından, Salı günkü tablo, 47.000 $ 'ın dikkat çekici bir şekilde güçlü bir destek haline geldiğini gösterdikten sonra hızla iyileşti .

Goldman, "Kurumsal ilgi, en son boğayı 2017'deki perakende kaynaklı yükselişten ayrı tutuyor. Kurumsal talebin çoğu, varlıkların devalüasyonuna ilişkin korkulardan kaynaklanıyor. "

Zschaepitz, Goldman Sachs'ın bulgularına atıfta bulunuyordu ve diğer şeylerin yanı sıra, kendi müşterilerinin % 40'ının zaten kripto para birimlerine maruz kaldığını ortaya koydu .

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Norveç'in en zengin insanlarından birinin, tek hazine varlığı olarak BTC'yi kullanan Bitcoin odaklı bir yan şirket kurmasının ardından, kurumsal tablo Pazartesi günü daha da yükselişe geçti.

"Bitcoin neredeyse hiçbir ücret ödemeden doğrulanabilir, bölünebilir, yeniden birleştirilebilir, depolanabilir ve taşınabilir. Mükemmel kıt dijital varlıktır"

"Şebekeyi çalışır durumda tutmak için gereken tek şey, dünyadaki en ucuz elektriği tahsis etmektir. Elektrik, ağı güvence altına alır. Güvenilir taraflara veya silahlı kişilere ihtiyaç yoktur. Ben buna ilerleme diyorum. "

Başka bir yerde, hodlers edildi izlerken Bitcoin bir boğa kurulum unfold günlük Pazartesi günü önceden $ 58.300 rekor seviyelere Şubat ayında mart sonuçlandı tekrar davranışına astarlanmış edildi ortalama yakınsama/ sapma (MACD) göstergesi, hareket ediyor.