Bitcoin yeniden 37,000 doların altında

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, 38,000 doların üzerine yükselen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarının da etkisiyle yeniden 37,000...