Bitcoin yeniden 34,000 dolar sınırında

Kurumsal alımların yanında, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın da desteğini alan Bitcon, yeniden 34,000 dolar sınırına yükseldi.

Bitcoin'in, "ana akımın dikkatini çekmeye" hazır olduğunu söyleyen Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine birime yönelik ilgi hızla yükselmişti.

Musk, ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse platformundaki konuşmasında, "Bitcoin'in geleneksel finans tarafından geniş kabul görmenin eğişiğinde olduğunu düşünüyorum" dedi ve diğer kripto para birimlerine ilişkin güçlü bir fikir sahibi olmadığını vurguladı.Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcon, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü. Son 24 saat içinde 33,167 dolar ve 34,638 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 33,866.18 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 6.88 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yüklaşık 6.0 milyar dolar artışla 630 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 20 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, son 24 saatte yüzde 33.73 düşen XRP düşenler arasındaydı.Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1.0 trilyon 2.0 milyar dolardan, 1.0 trilyon 14.2 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,365 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,026 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 145 milyar dolardan, yaklaşık 13 milyar dolar artışla 158 milyar dolara yükseldi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Elon Musk, Clubhouse'da Bitcoin hakkında konuştu" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Musk, Bitcoin'in daha geniş kitlelere ulaşacağını söyleyerek kişisel olarak da desteklediğini açıkladı. Geleneksel finansal sistemin de artık neredeyse Bitcoin'i kabul etme noktasına geldiğini belirten Musk, 'partiye geç kaldım' şeklinde espirili açıklama yaptı."Visa, Bitcoin'i ödeme ağına katacağını duyurdu. Visa'nın CEO'su Bitcoin'i dijital altın olarak değerlendirdiğini belirterek 160 para birimiyle eş olarak konumlandıracaklarını açıkladı."Ripple, mahkemeye 90 sayfanın üzerinde savunmasını sundu. SEC ile arasında doğan menkul kıymet davasını 'benzeri görülmemiş ve kötü tasarlanmış bir hukuk teorisi' olarak tanımladı. Dosyada emsal olarak Ethereum gösterilip, Ethereum'a menkul kıymet olduğu sorulup sorulmadığı belirtildi."Dogecoin ve XRP, haftaya ciddi bir yükselişle başladı. Dogecoin yüzde 47, XRP ise yüzde 40 oranında yükseliş kaydetti. Böylelikle Dogecoin ilk 10'a girerken, XRP'nin dominance düzeyi yüzde 2.65'e yükseldi."DeFi protokollerinin toplam piyasa değeri 50 milyar dolara ulaştı. En çok yükseliş kaydeden protokol ise yüzde 121.5 ile pNetwork (PNT) oldu. DeFi içerisinde toplam kilitlenen varlık miktarı ise 27 milyar dolara yaklaştı." (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı