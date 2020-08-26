HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bitcoin yeniden 11,500 doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.62 düşerek 11,391.40 dolara geriledi; böylece, piyasa hacmi de yaklaşık 6 milyar dolarlık kayıpla 210.41 milyar dolara düştü.

Bitcoin yeniden 11,500 doların altına indi
26.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:33

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.62 düşerek 11,391.40 dolara geriledi; böylece, piyasa hacmi de yaklaşık 6 milyar dolarlık kayıpla 210.41 milyar dolara düştü.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 81'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenlerin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü indiği 364.63 milyar dolardan, Salı günü biraz toparlanarak 366.7 milyar dolara yükseldikten sonra yeni günde 356.03 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarında, geçen hafta Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, Pazartesi günü 80 milyar doların da altına, 77 milyar dolara kadar indikten sonra toparlanarak, 111,29 milyar dolar ile bir hafta önceki düzeyine döndü.Toplam 6,572 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,890 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.62 düşüşle 11,391.40 dolar,2.Ethereum yüzde 3.91 düşüşle 386.23 dolar,3.XRP yüzde 2.95 düşüşle 0.27 dolar,4.Tether yüzde 0.08 düşüşle 1.00 dolar,5.Chainlink yüzde 3.07 düşüşle 14.65 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 4.02 düşüşle 275.57 dolar,7.Litecoin yüzde 5.22 düşüşle 58.07 dolar8.Bitcoin SV yüzde 4.50 düşüşle 192.25 dolar,9.Cripto.com Coin yüzde 2.58 düşüşle 0.16 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.20 düşüşle 22.28 dolardan işlem görüyordu.Çin Komunist Partisi, blockchain teknolojisinin ülke genelinde sosyal hizmetler inovasyonu için kilit bir araç olduğunu belirtti.Çin yönetiminin yayınladığı bir belge, "insan merkezli yaklaşımı" yansıtıyor ve temel sosyal koruma ve hizmetler, acil durum yardımları ve kaynak dağıtımı sağlamak için kapsamlı bir strateji sunuyor.Cointelegraph'ın haberine göre, bu vizyonun kilit noktasında ise, partinin belge boyunca bahsettiği modern teknolojiler ve dijitalleşmenin oynadığı rol yer alıyor.Çin yönetiminin hedefleri arasında ülke genelinde bağlanabilirliği sağlamak ve sosyal güvenlik sistemlerini dijitalleştirmek yer alıyor. Yönetim, bu hedef doğrultusunda blockchain, yapay zeka, büyük veri ve 5G gibi teknolojileri kullanmayı planlıyor.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı Güncel
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Onur Saylak Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Ankara Giresun
Şu an buradasınız: Bitcoin yeniden 11,500 doların altına indi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 08:35:21. #1.14#
title