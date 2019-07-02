Bitcoin, Yasa Dışı İşlemlerde Kullanılıyor mu?

Kripto para birimlerinin babası olarak kabul gören Bitcoin, son dönemlerde inişli çıkışlı grafikler çiziyor. Uzun zamandır eski değerinin yakınlarına bile yaklaşamayan Bitcoin, son zamanlarda yeni yatırımcı da bulamıyor ve bu durum, Bitcoin'in yükselmesini engelliyor. Bitcoin borsasında durumlar fazlasıyla karışıkken, yapılan son araştırma, kripto para birimleriyle ilgili kafaları karıştırdı.

Kripto para birimleriyle ilgili olarak araştırmalar yapan Chainalysis, bu kez genelde yasa dışı işlemlerin gerçekleştiği Deep Web konusunu inceledi. Deep Web'in daha derin kısmı olan Dark Web üzerinde kripto paraların ne kadar kullanıldığını araştıran şirket, çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Chainalysis tarafından yapılan araştırmalara göre sadece 2019 yılında Dark Web'de 515 milyon dolarlık işlem Bitcoin üzerinden yapıldı. Bu işlemlerin neler olduğu bilinmemekle birlikte, yıl sonuna kadar bu miktarın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca şirket yetkilileri, şu an Dark Web'de yasa dışı işlemlerin sadece yüzde 1'inde Bitcoin kullanıldığını, 2012 yılında bu oranın yüzde 7 olduğunu açıkladılar.

Şirket ayrıca, Dark Web'de en çok hangi para biriminin kullanıldığını anlamak için de bir başka araştırma yaptı. Yapılan bu araştırmada ise Dark Web'e erişerek burada çalıntı kredi kartı bilgileri veya uyuşturucu madde almak isteyen kişilerin en çok Bitcoin ve Monero'yu tercih ettiği sonucuna ulaştı.