Bitcoin Tokyo Havaalanı Taşımacılığında Ödeme Sistemi Olarak Kullanılabilecek!



Yazılım Geliştirme Alanında Faaliyet Gösteren Remixpoint Inc.; Havaalanı Taşımacılık Şirketi Hinomaru Limousine Co. ile havaalanı ulaşım bedellerini Bitcoin – Kripto para ile ödeme konusunda işbirliği yapmak için çalışıyor.

Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren Remixpoint Inc., taşımacılık şirketi Hinomaru Limousine Co. ile havaalanı ulaşım bedeli ödemelerinde dijital para kullanımı üzerinde çalışıyor.

Bilginin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre ilk aşamada; Tokyo'nun 23 semtiyle Haneda ve Narita havaalanları arasında bu ay deneme hizmeti başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklama Salı günü yapılacak; buna göre transfer ödemelerinde Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ethereum kabul edilecek.

Söz konusu haber, kripto paraların finansal spekülasyon araçları olmanın ötesinde, perakende ödemeler de dahil olmak üzere ticaretin konusu haline getirilmesi açısından önemli.

Bitcoin ve diğer kripto paralar; çoğunun aşırı volatil ve kredi kartı ya da nakit ödemelere göre çok yavaş kalacağı gibi olumsuz beklentilerin etkisiyle geçtiğimiz yıl sert düşüşler kaydetmişti.

Bitcoin Tokyo Havaalanı Taşımacılığında Kullanılabilecek