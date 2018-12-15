Bitcoin Son 6 Haftada Değerinin Yüzde 50'sini Kaybetti

Dijital para birimi Bitcoin, yedi haftadır aralıksız devam ettiği düşüş trendini sürdürürek 3 bin dolar seviyesinin biraz üzerine kadar indi. Bu seviyeye geçen yıl Eylül ayından beri gelmemişti.

Finans ve ekonomi haber ajansı Bloomberg'e göre bu Bitcoin'in geçtiğimiz altı hafta içinde değerinin neredeyse yüzde 50'sini kaybettiği anlamına geliyor.

Perşembe günü yüzde 5,4 değer kaybeden Bitcoin, düşüşüne Cuma günü de devam ederek 3 bin 270 dolar seviyesinden haftayı kapadı. Bu bir önceki haftaya göre yüzde 3,5 değer kaybı anlamına geliyor.

Dijital para birimlerinin piyasa değerini ölçen CoinMarketCap adlı internet sitesine göre Ocak ayındaki zirvelerinden beri kripto para birimi piyasası bu yıl içinde değerinden 730 milyon dolar kaybetti.

Bitcoin için bomba tehdidi

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin'le ödeme talep eden, yoksa ABD ve Kanada'nın büyük şehirlerinde bombaların patlatılacağını söyleyen bir tehdit meydana çıkmıştı.

New York polis departmanının açıklamasına göre inandırıcı olmayan bu tehditleri ileri sürenler 20 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi almak istemişti.

Fundstrat adlı finans ve yatırım araştırma şirketinin araştırma bölümünün başında olan Thomas Lee ise Bitcoin'in değerinin artacağına halen inananlardan.

Lee'ye göre Bitcoin'in değeri 150 bin seviyesine kadar çıkabilir.