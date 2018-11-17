Bitcoin Serbest Düşüşte, 2 Günde Yüzde 15 Kaybettirdi

Bitcoin Kaybettirmeye Devam Ediyor



Dijital Kripto Para Birim Bitcoin, yatırımcısını son iki gündür üzüyor. Bitcoin, Çarşamba günkü yüzde 12'lik sert kaybının ardından Perşembe günkü işlemlerde düşüşünü sürdürdü.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin'un iki günlük kaybı yüzde 15'e yaklaştı!



Piyasa değeri en yüksek kripto para, önceki seansta 6 bin doların altına gerilemesi sonrasında Çarşamba günü TSİ 16: 15'te yüzde 2.89 ekside yaklaşık 5,391 dolardan işlem gördü. 10 yıllık kripto paranın iki günlük kaybı yüzde 15'e yaklaştı.

Bitcoin Serbest Düşüşte!



Bitcoin ile birlikte diğer dijital paralar da Perşembe günü değer kaybetti. Bitcoin Cash yüzde 1 gerilerken Ethereum yüzde 2.12 değer kaybetti. Litecoin yüzde 0.90 değer kaybetti ve XRP yüzde 1.45 düştü.

Bloomberg Galaxy Cyrpto Endeksi'nin Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 15 düşmesi sonrasında sert düşüşe ilişkin, "Bitcoin Cash'in bugün başlayacak yeni versiyonu olduğu spekülasyonu" gibi nedenlerin etkisi sürüyor.

Oanda Corp. Asya Pasifik trading birimi yöneticisi Stephen Innes, Bitcoin Cash'in bölünmesinin "önceden düşünüldüğünden çok daha fazla istikrar bozucu" olduğunu belirtti.