Bitcoin Sallandı

Kripto para piyasasının en değerli çocuğu Bitcoin son 10 gün için değer kaybına uğradı. Şu anda 6000$ seviyesini aşıp azda olsa toparlandı. Bu dalgalanma yatırımcıları tedirgin etti fakat umutlar devam ediyor.



Bitcoin çeşitli defalar bölündü. Bu bölümmelerin temeli, kripto para yöneticilerinin sistemsel ve işleyiş anlamında anlaşmazlığa düşmesinden kaynaklanıyor. Son 15 gündür tekrardan bir anlaşmazlık söz konusu. Bu ay yaşanan bu dalgalanmanın asıl sebebi SegWit2x.

SegWİT2x NEDİR ?

SegWit2x Bitcoin için alternatif bir yazılım aynı zamanda da hard fork'tur. Blok boyutunu artırmaya yönelik olan bu oluşum, blok kapasitesini 1 MB'tan 2Mb'a artırmaya yönelik bir teşebbüstür.



Burada oluşacak durum biraz karışık . Oluşacak fork'ta 2 para birimi çıkacak, aynı isimle. Bu durumda ilgi hangi kirpto paraya olursa o gerçek bitcoin olacak ve tartışmaya açık bir konu haline gelecek . Bunun yanı sıra yeni yazılımı madenciler çalıştırmassa tartışılacak bir konu olmayacak ama SegWit2x ilgi duyulduğu aşikar,bu durumda bu ihtimalde ortadan kalkmış oluyor .



Mevcut durumda Bitcoin SegWit yazılım desteğiyle çalışıyor . SegWit yazılımı gelişirse altyapıda değişmiş olacak. Bu yaşanılan durum aslında bu kripto para biriminin tek merkeze bağlı olmadığının bir kanıtı . Kripto parayı yaratanların karşısında başka fikirli bir grup var ve tekelleşme olmadığı için yaratıcıların sözleri tek başına pek fazla bir şey ifade etmiyor .



Bitcoin geçtiğimiz hafta içerisinde tarihin en yüksek seviyesine 7 bin 879 dolara kadar yükseldi. Ancak bu kripto para iki ayrı birime bölünmesine neden olacak, SegWit2x güncellemesi ile ilgili haberler sert düşüşe neden oldu. Bunun yanı sıra yükselen transfer ücretlerinin önüne geçmek için Bitcoin ağının kapasitesinin genişlemesi gerektiğini düşünen geliştiriciler, diğer meslektaşlarıyla uzlaşamadıkları için ağdan ayrılarak kendi kripto paraları BCash'i başlattılar. Söz konusu para birimi de piyasaya hızlı bir giriş yaparak 1524 dolara kadar yükseldi.



Kripto para piyasasını takip edenler arasında da kripto paraların geleceği tartışılmaya başlandı. Bazı fikirlere göre bu yaşananlar bir başlangıç. Bu yaşanan bölümmeler ve fikir ayrılıkları zamanla kripto para piyasasını bitme noktasına geleceğini düşünüyorlar. Karşıt bir görüş ise bu yaşanan durumun tek merkeze bağlı olmadığının bir kanıtı olup kripto para piyasasını daha güvenilir ve daha değerli hale getireceğini söylüyorlar.



16 Kasım'dan sonra yaşananları izleyip bir sonuç çıkartmak daha mantıklı duruyor. Yaşanan bu durum bir endişemi yoksa yeni bir yükselişin habercisimi izleyip göreceğiz.