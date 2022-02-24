'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135'er yıla kadar hapsi istendi

AYDIN'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest kalan Safiye Gökçe Yüce (42) ve eşi Oğuzhan Yüce (47) hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Safiye Gökçe Yüce ve eşi için toplam 135'er yıl hapis cezası istendi.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 5 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.