'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)

TUTUKLANDIAydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y.

08.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:27
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)

TUTUKLANDI

'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve 'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: DHA
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