'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)

08.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:31

AYDIN'A GÖNDERİLDİ

'Bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla aranırken, Bursa'da polis ekiplerince yakalanan Safiye Gökçe B., Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Safiye Gökçe B., işlemleri için Aydın'a götürüldü.

Kaynak: DHA

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,