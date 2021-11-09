Son yılların trend yatırım aracı haline gele Bitcoin, yorum ve grafiği ile merak ediliyor. Altcoin değerlerini de yakından etkileyen BTC değerinin son günlerdeki durumu merak ediliyor. Peki, Bitcoin rekor kırdı mı? Bitcoin BTC kaç tl, kaç dolar?

BİTCOİN REKOR KIRDI MI?

9 Kasım BTC kuru:

1 BTC: 67.850,70 ABD Doları

1 BTC: 660.796,41 Türk Lirası

Görel: coinmarketcap.com

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kripto paradır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir

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