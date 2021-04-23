Bitcoin niye düştü? Bitcoin daha düşer mi? Bitcoin niye düşüyor?

Bitcoin fiyatları son günlerde sert bir düşüş yaşıyor. Yatırımcılar "Bitcoin niye düştü? Bitcoin daha düşer mi? Bitcoin niye düşüyor?" Sorularına yanıt arıyor. Kripto para birimlerinin hemen hepsinde sert düşüş yaşanırken Bitcoin düşüşe öncülük etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta 64 bin 813 doları gören Bitcoin bugün 48 bin 759 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 64 bin 813 doları gören Bitcoin bugün 48 bin 759 dolara kadar geriledi. İşte son dakika Bitcoin detayları

Bitcoin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kripta para birimine ilgi gösterenler yaşanan düşüşlerin nedenlerini öğrenmek istiyorlar. Bitcoin'in yükselişinin ardından birçok kripto para birimi daha ortaya çıktı. Bu para birimleri ise "alt coin" olarak adlandırıldı. Hızla gelişen kripto para dünyasında öne çıkan bazı "alt coin"ler, Litecoin, Ethereum ve Ripple oldu. Bitcoin gibi alt coinlerde de düşüş eğiliminde.

BİTCOİN NİYE DÜŞTÜ?

Bitcoin'in fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 50.000 $ 'ın altına düştü ve BTC son 12 saatte yaklaşık % 10 değer kaybetti.

17 Nisan'da 60.000 dolarlık aralık reddedildi ve Bitcoin fiyatında tek bir saatte yaklaşık % 20'lik bir düşüş yaşandı. Piyasalar birkaç gün boyunca 55.000 $ civarında konsolide olurken, boğalar 22 Nisan'daki aralığı koruyamadı ve geçen gün devam eden düşüş hareketiyle sonuçlandı.

Bitcoin piyasalarında önemli kar elde etmenin yaklaşan bir yerel zirveye işaret edebileceğini ve bugünkü düşüşün hipotezi doğruladığını bildirdi. JP Morgan'dan analistler benzer şekilde, BTC'nin 60.000 $ seviyesini geri kazanmaması durumunda sürekli düşüş eylemi olacağı konusunda uyardı .

Psikolojik 50.000 $ işaretinin altındaki hareket, Twitter'da karışık tepkilere yol açtı. Messari araştırmacısı Mira Christanto, piyasaların tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca % 23 oranında geri çekildiğini belirtti - bu, 2017 boğa koşusu sırasında yaşanan tipik geri çekilmelerden önemli ölçüde daha az. ortalama olarak % 35'lik kayıplara neden oldu.

Ethereum da bugün düştü ve son 24 saatte kabaca % 8 oranında düştü. Bununla birlikte, Ether, son günlerde BTC'den daha iyi performans gösterdi ve 22 Nisan'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.600 doların üzerine çıktı.

Dünün en yüksek seviyeleri ETH/ BTC işlemlerini Ağustos 2018'den bu yana en güçlü seviyesinde gördü ve Ether ticareti 0,047 BTC'ye ulaştı. Ethereum en son 0,045 BTC için el değiştirdi.

Ether son yedi günde% 11 düştü, Bitcon ise aynı dönemde% 21 düştü.