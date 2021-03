Bitcoin nedir?

Bitcoin her geçen gün adından daha çok söz ettirmeye devam ediyor. Bitcoin yeni neslin para birimi olarak yerini alacak mı? Bitcoini teknolojideki ilerlemenin simgelerinden biri olarak gösterilebilir. Bitcoin dünyası her şeyin sanal alemde döndüğü bir ortam. Paranız dijital bir para, cüzdanınız dijital bir cüzdan, yaptığınız para transferleri dijital bir defter olan bloklar içinde saklanmakta. Peki bitcoin nedir? Bitcoin ne demek? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin nereden, nasıl alınır? Bitcoin alırken nelere dikkat etmeliyiz?

BİTCOİN NEDİR? BİTCOİN NE DEMEK?

Bitcoin bir merkezi olmayan ilk dijital para birimidir. İlk kripto para olan Bitcoin'in kısaltması BTC'dir. Bitcoin'de ? ile gösterilir. Ortaya çıkışı, 2008 yılında Satoshi Nakomato ismini kullanan anonim bir programcı tarafından ortaya atılan bir fikir ile olmuştur. Bitcoin, bankalara ya da herhangi aracı kuruma ihtiyaç duymadan kişiden kişiye direkt olarak yollanabilmektedir. Böylece düşük komisyonlu, güvenli, hızlı para transferi yapmış oluyoruz. İnternetteki para transferlerini kolaylaştırmak için icat edilmiştir. Ayrıca şu anki para problemlerini çözme amacı da vardır. Bitcoin neden bu kadar ilgi görüyor? Çünkü sanal bir para ve herkes tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca merkeziyetsiz, sınır tanımaz ve sansüre karşı dayanıklıdır. Böylece herkesin ilgisini çekmekte. Bir merkezinin olmaması, bitcoinin içinde aracı bir kurum barındırmaması demektir. Bunun yerine açık kodlu yazılımlar mevcuttur.

Peki bitcoin dediğimiz dijital para birimi nasıl alınır? Bitcoinde yapılan her para transferi dijital bir deftere, bloklara kaydedilir. Bunu eskiden bakkalların tuttuğu veresiye defterine benzetebiliriz. Yapılan her işlem bloklara kaydediliyor ve sonuçta bir zincir elde ediliyor. Örneğin "x kişisi y kişisine para transferi yaptı." şeklinde bloklar içinde kayıt tutuluyor ve herkes bu kayıtları görebilmekte. Fakat kimse kim olduğunuzu göremiyor. Bu durumda anonimlik söz konusu oluyor. Güvenirliği de herkesin bu kayıtları ve kimliğimizin gizli tutulabilmesinden geliyor. Ve sürekli olarak senkronize edilebiliyor.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Kripto para borsaları dediğimiz, bitcoin alıp satmak isteyenleri bir araya getiren pazar yeri vardır. Buradan alım satımlar yapılır. Her şeyden önce alım satım yapan bu borsalarda hesap açmanız gerekiyor. Ardından sanal bir cüdan oluşturup borsa hesabınızdaki parayı cüzdanınıza aktarmanız gerekiyor. Cüzdan oluştururken dikkat etmeniz gereken bir nokta var.Cüzdanınızı telefonunuza indirdikten sonra size verilen bazı kelimeler olacak. Bu kelimelileri sırasıyla düzgün bir şekilde bir yere not edin. Ve mutlaka saklamanız gerekmektedir. Bunu sizin güvenlik şifreniz gibi düşünebilirsiniz. Cüzdan oluşturma işlemini hallettikten sonra borsadan, bitcoin aktarımı için talep oluşturun. Oluşturduğunuz bu talep ile sanal cüzdanınıza bitcoin aktarımı gerçekleşecektir. Her kullanıcının sanal bir cüzdanı bir adres şeklindedir.

Sanal para birimi olan bitcoin, dijital bir ortamın ürünü olduğundan fiziki bir yanı yoktur. Bununla beraber hiçbir merkezinin de bulunmadığını biliyoruz. Peki bitcoini bizler nasıl alabiliriz? Bitcoini almanın yolu dijital platformalar üzerinden gerçekleşmektedir. Dijital platform dediğimiz şey bitcoin alım-satımı yapan siteler diyebiliriz.

Daha detaylı anlatmak gerekirse, alım şekli şöyledir: Bitcoinleri dijital platformlar üzerinden gerçek para birimi olarak satın alırız. Bu satın alma işlemlerini, bitcoin alım-satım adreslerinden yapabilirsiniz. Örnek bir adres olarak www. bitlo.com verilebilir. Buradan adrese giriş yapıp, güvenirliğini tespit ediyorsunuz. Bunun için de SSL sertifikasının olup olmadığını kontrol edin.

Hesabınız yoksa, bir hesap oluşturun ve gerekli bilgileri girin.

Hesabınızı yeni açtıysanız, ilk etapta içinde para olmadığından dolayı "Para yatırma/çekme" bölümüne tıklayın.

Ardından yatırmak istediğiniz tutarı girin ve "Bildirim gönder" e tıklayın. Onay aldıktan sonra devam edin ve yatırdığınız paranın onay kodunu bir yere not edin. Ardından yönlendirmeleri takip ederek "Kolay Alış/Satış" bölümünü seçeceksiniz. Kaç TRY almak istiyorsanız tutarı girip "Bitcoin Al" talebini oluşturabilirsiniz.