Bitcoin nasıl alınır? 22.11.2017 bitcoin kaç TL? 2017 yılının başından beri yükselişini sürdüren bitcoin gündemden düşmüyor. Son zamanlarda altından çok daha meşhur olan dijital yatırım aracı bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır, nasıl satılır? Bitcoin kaç TL oldu? İşte, bitcoin hakkında bilinmeyen ve merak edilenler...

Popülaritesi kadar, güvenilirliği konusunda da kafa karıştıran bitcoin nasıl alınır? Dijital para birimi olarak adlandırılan bitcoin nereden alınır, nasıl satılır? Bitcoin ile ticaret yapılır mı? Bitcoin'in nakit para olarak karşılığı var mıdır? Bunu bir yatırım aracı olarak kullananların yüzde yüzün üzerinde kar elde ettikleri bitcoin ne kadar güvenilirdir? 22 Kasım itibariyle güncel bitcoin fiyatı kaç TL'dir? Bitcoin düşüşe mi geçti?

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Parasal işlemlerin banklar üzerinden yapılmasına karşın bitcoin elle tutulur bir para değildir ve internet üzerinden alınır, satılır. İlk zamanlarında internet ve teknoloji meraklılrının ve kabiliyetin konuştuğu bitcoin konusunda, artık birçok kişi hakim olmuş durumda. Yeni geliştirilen güvenlik sistemleriyle bitcoin almak ve satmak eskisinden daha güvenilir hale geldi. Peki, bitcoin almak için ne yapmak gerekiyor.

Bitcoin almak için bu adımları izlemelisiniz;

- İlk önce yapmanız gereken "wallet" adı verilen çevrimiçi cüzdanı edinmek. Banka hesabı olarak düşünülmesi gereken bu cüzdanı almanızın sebebi, bitcoinlerinizi burada biriktirmenizdir.

-Edindiğiniz çevrimiçi wallet (cüzdan) veya web tabanlı wallet güvenlik korumaları sizin tercih edeceğiniz düzeylerde koruma sağlayan herhangi bir program olabilir. Tamamen size kalan bu bölümde güvendiğiniz bir uygulamayı seçmeniz gerekiyor. Ayrıca bazı platformlarda bitcoin yanında, eteryum ve litecoin gibi sanal paraların ticaretini de yapabilirsiniz.

-Wallet hesabının oluşturulmasının ardından, banka hesabınızla wallet arasında bağlantı kurup, daha sonra hesap aktivasyonu için cüzi bir ücret transfer etmeniz gerekmektedir.

-Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popülerliği artan bitcoin için, hizmet veren platformlar bulunmaktadır. Bitcoin almak için yapmanız gereken, bu sistemlerden birine üye olmak ve daha sonra almak istediğiniz BTC (bitcoin) miktarı kadar TL'yi hesabınıza transfer etmenizdir.

-Yurtiçinde oluşturacağınız hesapla yurtdışından oluşturduğunuz hesap ücreti arasında bir fark vardır. Yurtdışı hesapları daha fazla ücret talep ederken bunun yanında işlem gecikmelerine maruz kalmanız kaçınılmaz olacaktır.