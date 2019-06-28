Bitcoin Milyarderi Mike Novogratz'a Göre Bitcoin, 10 ile 14 Bin Dolar Arasında Sabitlenecek

Galaxy Digital'in kurucusu Mike Novogratz, 27 Haziran'da CNBC'ye verdiği röportajda Bitcoin'in (BTC) değerinin 10 bin dolar ile 14 bin dolar arasında sabit kalacağını öngördüğünü ifade etti. Facebook'un Libra ile kripto piyasasına girmesi hakkında da konuşan Novogratz şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi, kripto paralara güvendiğini söyledi. Bu alana yatırım konusunda endişeli bir kurumsal yatırımcıysanız bu, sizin daha güvende hissetmenizi sağlar."

Libra birliğinin oldukça fazla destekçiye sahip olacağını söyleyen Novogratz, Libra'nın zaman içerisinde merkezileştirileceğini dile getirdi. Novogratz, "Facebook cüzdanıyla ilgili kafa karıştırıcı olan şey, kendi paralarını yapacak olmaları" dedi.

31 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada Bitcoin'in 7 bin dolar ile 10 bin dolar arasında konsolide olacağını söyleyen Novogratz, "Onda yanıldıysam bunda da yanılıyor olabilirim. Bunu başarabilecek momentum ve heyecan var" ifadelerini kullandı.

Facebook'un Libra'sıyla Bitcoin arasındaki bağlantıyı anlatan kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, "Bitcoin, son aylarda kendi standartlarına göre yavaş bir yükselme içerisindeydi ancak Facebook'un Libra'sı, son dalgalanmada bir katalizör görevi gördü" dedi.