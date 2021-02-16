Bitcoin kurumsal alımlarla 50,000 doları aştı

Kurumsal alımların giderek artması ve genel yatırımcıların benimsemeye başlamasıyla yükselişi hız kazanan Bitcoin, ilk kez 50,000 dolar sınırını da aşıp 50,394.21 dolara tırmanarak, yeni bir rekoru daha kırdı.

Kurumsal alımların giderek artması ve genel yatırımcıların benimsemeye başlamasıyla yükselişi hız kazanan Bitcoin, ilk kez 50,000 dolar sınırını da aşıp 50,394.21 dolara tırmanarak, yeni bir rekoru daha kırdı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacmine sahip birimi Bitcoin, 47,201.30 ve 50,394.21 dolar arasında hareket ettiği Salı gününün sonuna doğru, son 24 saatte yüzde 3.01 artışla 49,350.28 dolar ile yeniden 50,000 doların altına geriledi. Böylece, haftalık kazancı yüzde 7.0 olarak hesaplanan Bitcoin'in piyasa hacmi de 920.46 milyar dolar düzeyindeydi.Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçen hafta, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarına yönelim de hız kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı