Bitcoin kaç TL oldu? Son dakika Bitcoin Elon Musk paylaşımı sonrası 45 bin doları oldu.
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Bitcoin kaç TL oldu? Son dakika Bitcoin Elon Musk paylaşımı sonrası 45 bin doları oldu.

08.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:01
Bitcoin kaç TL oldu? Son dakika Bitcoin Elon Musk paylaşımı sonrası 45 bin doları oldu.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin'de yükseliş devam ediyor. Son bir haftada yüzde 17 yükselen Bitcoin (BTC), 40 bin dolar sınırına dayandı. Başta Ethereum olmak üzere Altcoinlerde de hızlı artış devam ediyor. Bitcoin kaç TL oldu? Elon Musk paylaşımı sonrası Bitcoin 45 bin doları oldu. (Bitcoin, Ethereum son durum ne?

Bitcoin, yılın ilk günlerinde ulaştığı 41 bin 900 dolarlık yeni zirveden 33,00 dolar seviyelerine indikten sonra 35 bin bandında kendine destek buldu. Son bir haftadır 37 bin 38 bin bandında seyreden BTC 40 bin dolar'a dayandı.

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.2 artışla 40 bin 191 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 17 olarak hesaplandı.

BİTCOİN KAÇ TL?

8 Şubat itibari ile 1 Bitcoin eşittir - 311.731,72 Türk Lirası

ETHEREUM KAÇ DOLAR/ TL?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli ikinci birimi olan Ethereum (ETH), son bir haftadır bin 500 – bin 600 dolar bandında kendine direnç bulmaya çalışıyor.

Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, ETH bin 500 dolar seviyesini görerek rekorunu tazelemişti. (ETH), son 24 saatte en düşük bin 649, en yüksek bin 756 doları görerek, haftalık yüzde 25 değer kazandı.

6 Şubat itibari ile 1 ETH = bin 671 dolar/ 11 bin 787 TL'dir.

ALTCOİNLERDE SON DURUM NE?

516 milyar dolarlık toplam piyasa hacmi ile Bitcoin Kripto para piyasasının en prestijli parası olarak konumunu koruyor.

Öte yandan pek çok kripto para analisti 2021 yılının Altcoin yılı olabileceğini öngörüyor.

İlk 10 Kripto para içerisinde en çok yükselen Cardano (ADA) haftalık yüzde 58 artış ile 0.53 dolar seviyesinde işlem görürken, Chainlink (LINK) ise haftalık 11% değer kazanarak 25dolardan işlem görüyor. Öte yandan Polkadot (DOT) geçtiğimiz hafta yüzde 22 yükselerek 20 dolar seviyesine ulaştı.

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