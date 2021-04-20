Bitcoin kaç dolar? Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin ne zaman yükselir?

Kripto para piyasaları, iki gündür sert kayıplar yaşadı. Hafta içi zirveyi 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, yüzde 10 gerilerken, Etherium'da kayıp yüzde 12'yi aştı. Peki, Bitcoin kaç dolar? Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin ne zaman yükselir?

Kripto para birimlerinde en büyük işlem hacimine sahip olan Bitcoin'in son 24 saat içerisinde 10 bin dolar düzeyinde düşüş yaşaması birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Kripto para birimlerinden en büyük işlem hacimlisi Bitcoin, bugün sabah saatlerinde üç haftanın en düşük seviyesi olan 52 bin dolara kadar düştü. Son 24 saatte rekor tazeleyen Bitcoin 64 bin dolara kadar çıkmış ve 24 saat içerisinde 10 bin dolardan fazla değer kaybederek birçok coinin çakılmasına neden oldu. Kripto para piyasasının gidişatını belirleyen Bitcoin'in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30'lara varan değer kaybı yaşadı.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Anlık, 1 Bitcoin, 454.708,58 Türk Lirası, 55.975,50 ABD Doları değerinde

ALT COİNLERDE DE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bitcoin'in değer kaybetmesi birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu. Etherum yüzde 11'den fazla değer kaybederken, XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydetti. Litecoin yüzde 17, Dogecoin yüzde 26 değer kaybı yaşadı. Bitcoin'in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30'lara varan değer kaybı yaşadı.

SON 24 SAATTE 9 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE EDİLDİ

Piyasadaki güvensizlik ve Bitcoin'in ani düşüşleriyle birçok yatırımcı pozisyonlarını likidite etti. Bitcoin'nin sert düşüşüyle güvensizliğin neden olduğu kripto para piyasasında son 24 saatte 9 milyar dolar değerinde pozisyonun likidite edildiği söyleniyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'i cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte kripto paralar, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder." şeklinde tanımlandı.

Yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.