Bitcoin'in Esrarengiz Kurucusu Hakkında Yeni Bir Teori Ortaya Atıldı

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in mucididir. Bitcoin çıkarıldığında yayımlanan manifestoda imzası vardır. Hatta Bitcoin'in alt para biriminin adı da Satoshi'dir. (Yani Bitcoin Lira ise Satoshi kuruş oluyor)

Genel olarak insanların Japon bir bilgisayar dahisi olarak gördükleri Satoshi aslında bambaşka bir insan olabilir. Avrupa'nın dijital teknolojiler konusunda ilerlemiş küçük ülkesi Estonya, 2008 yılında blok zincir teknolojisi ile ilgili ilk denemeleri yapıyordu: Yani dünyanın Bitcoin ve Satoshi ile tanıştığı yılda.

Bu iddia oldukça zayıf bir argüman ancak iddia buradan başlıyor ve yavaş yavaş çemberi daraltıyor. Satoshi'nin muhtemel evi o dönemde Estonya'da ise adayların sayısı epey azalıyor.

Bunlardan ilki Mike Gault. Guardtime'ın kurucusu ve CEO'su, şirketi 10 yıl boyunca yönetti. Araştırmacının açıklamadığı bilgiye göre Satoshi, 2008'de hali hazırda blok zincir üzerine çalışıyor. Gault, kariyerine Japonya'da kuantum cihazlar üzerinde çalışarak başlamıştı.

Bütün bu bilgiler, Japon ismi seçmesini, zamanlamayı ve kusursuz İngilizcesini açıklayabilir. Wikipedia'ya göre 2007'de Bitcoin üzerinde çalışmaya başlayan Nakamoto'nun Gault olabileceğine dair son argüman da bu tarihte gizli. Guardtime, 7 Temmuz 2007'de faaliyete geçti.

İkinci adayımız ise Joichi Ito. Japonya'da doğan Ito, 15 yaşına kadar ABD ve Kanada'da yaşadı. Daha sonra Japonya'ya döndü ama Amerikan okuluna devam etti. Bu pek çok şeyi açıklar ancak İngiliz ağzıyla yazmasını açıklamaz. İş arkadaşının Mike Gault olması ise bir şeyler açıklayabilir.

Guardtime'ın önemli bir üyesi ve yatırımcısı olan Ito, daha önce de Twitter, Dopplr, Kickstarter gibi projelere katılmasıyla biliniyor. Ito ayrıca paylaşım ekonomsini destekleyen bir görüşe sahip.

Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen diğer iki isim ise Mart Saatepera ve Ahto Buldas. Bu ikili, Guardtime'a katıldı, hash takvimini buldu. Dahası, ikili yazdıkları bir makalede blok zincirin ana hatlarını neredeyse kusursuz bir şekilde çizdi. Bu teoride de kullanılan dil ve Japonya bağlantısı eksik. Belki de Guardtime'daki bu dört kişi bir araya gelerek hayali Satoshi Nakamoto karakterini ortaya çıkardı.

Craig Wright dışında biri çıkıp da kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu açıklayana kadar bu konu bir sır olarak kalacak.