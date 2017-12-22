Bitcoin fiyatlarında sert düşüş! Bitcoin fiyatı son dakika haberleri

Bitcoin fiyatları gelen son dakika haberlerine göre piyasalarda hareketli günler geçirmeye devam ediyor.

Bitcoin'in vadeli işlemler arasına alınmasının ardından geçtiğimiz hafta rekor kırarak 19.666 dolara ulaşmasının ardından sert düşüşe geçti.

Bitcoin fiyatı sadece cuma günü yüzde 15 üzerinde değer kaybederek 13.048 dolara düştü. Rekor seviyesinden değer kaybı ise yüzde 30'u buldu. Bitcoin fiyatı sabah saat 09:20 sularında bir nebze toparlayarak 14 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatlarının neden düştüğüyle ilgili uzmanlar, yatırımcıların gerçeğe uygunluk testi yaptığı görüşünde. Oanda Asya Pasifik Ticari İşlemler Direktörü Stephen Innes, "Meselenin temelinde sınırlı arzı olan coin taleplerindeki çılgınlık var ve bu da deneyimsiz yatırımcılara yol açıyor." dedi.

Bitcoin fiyatındaki aşağı seyirin nedenleri arasında, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi devamı olan ve bu yıl başında ortaya Bitcoin cash'in güçlü bir rakip konumuna yükselmesinin etkili olduğu görüşünü savunanlar da var. Bitcoin cash geçtiğimiz günlerde Coinbase borsası tarafından da işleme alınmıştı.

Bankalar da bitcoini türev piyasalarına dahil etmek için fırsat kolluyor. Goldman Sachs Grubu'nun bitcoin başta tüm dijital para birimleri piyasaları için ticari bir bölüm kurmaya hazırlandığı ve haziran ayı sonunda faaliyete geçirmek istediği gelen haberler arasında.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ise bitcoin için "normal bir ödeme aracı gibi değil spekülasyon amaçlı kullanılıyor." açıklamasında bulundu.