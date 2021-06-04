Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Elon Musk'ın 'kırık kalp' paylaşımı sonrası kripto paralar değer kaybetti
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BBC

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Elon Musk'ın 'kırık kalp' paylaşımı sonrası kripto paralar değer kaybetti

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Elon Musk'ın 'kırık kalp' paylaşımı sonrası kripto paralar değer kaybetti
BBC - Haberler | Dünya

Kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin; elektirikli araç üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşım sonrası değer kaybetti.

Kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin; elektirikli araç üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşım sonrası değer kaybetti.

Son 24 saatte Bitcoin'ın değer kaybı yüzde 6'ya, Ethereum'un değer kaybı ise yüzde 8'e yaklaşırken; Dogecoin'da bu oran yüzde 14'ü aştı.

Musk, ayrılan bir çifti gösteren mizahi bir görseli, #Bitcoin etiketi ve kırık kalp emojisi ile paylaştı.

CNBC'nin haberine göre Elon Musk'ın paylaşımı sonrası Bitcoin'in değeri 36 bin 432 dolara geriledi.

Musk daha önce de kripto piyasaları sarsan paylaşımlarda bulunmuştu.

Tesla CEO'su, bir paylaşımında enerji kullanımına ilişkin kaygılar nedeniyle Bitcoin üzerinden yapılan ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Son aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayan Tesla'nın CEO'su Musk'ın Bitcoin üretiminin çevreye zararı nedeniyle bunu sonlandıracaklarını açıklaması, Bitcoin'ın yüzde 9 değer kaybetmesine neden olmuştu.

Paylaşım ayrıca, bir günde tüm piyasalarda yüzlerce milyar dolar değerinde kayba yol açmıştı.

Musk ise daha sonra "Kripto paralara inancım yüksek" sözleriyle paylaşımına açıklık getirmişti.

Bitcoin'deki sert fiyat hareketleri bu yılın başından beri devam ediyor.

Nisan ayında 64 bin dolara yükselerek zirveyi gören Bitcoin'in fiyatı, Mayıs ayında 30 bin dolara kadar gerilemişti.

JPMorgan bankası bu hafta yaptığı açıklamada, kurumların Bitcoin'e yatırım konusunda iştahının azaldığını, fiyatların daha da düşebileceğini duyurmuştu.

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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Elon Musk'ın 'kırık kalp' paylaşımı sonrası kripto paralar değer kaybetti
BBC
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