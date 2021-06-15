Bitcoin, Elon Musk'ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı
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BBC

Bitcoin, Elon Musk'ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı

Bitcoin, Elon Musk'ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı
BBC - Haberler | Dünya

Elon Musk, Tesla'nın, kripto para üretimi "daha fazla çevre dostu" hale geldikten sonra bitcoin ile yapılan ödemeleri tekrar kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Güney Afrikalı iş insanı Elon Musk'ın son tweeti sonrası kripto para birimi bitoin değer kazandı.

Musk, Tesla'nın, kripto para üretimi "daha fazla çevre dostu" hale geldikten sonra bitcoin ile yapılan ödemeleri tekrar kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Bitcoin, Musk'ın açıklaması sonrası 40 bin doları aştı ve son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Pazar günü Twitter'dan bir paylaşım yapan Musk, "Makul bir oranda (yaklaşık yüzde 50) üreticinin temiz enerji kullandığı ve trendin de pozitif devam ettiği bir noktaya geldiğimizde Tesla bitcoin ile ödeme kabul etmeye devam edecek" dedi.

Musk, bitcoini kolayca nakde çevirebildiklerini göstermek için ellerindeki yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kripto paranın yüzde 10'unu sattıklarını da duyurdu.

Bitcoin bu tweet sonrası 41 bin 33 dolara kadar yükseldi. Pazartesi Türkiye saatiyle 11.00 itibarıyla 40 bin 376 dolar civarından işlem gören kripto para, tweet öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha yüksek.

63 bin dolara kadar çıkmıştı

Bitcoin'in değeri Nisan ayında tüm zamanların zirvesi olan 63 bin doları görmüş, sonrasında yaklaşık yüzde 33 değer kaybetmişti.

Nisan sonrasındaki düşüşte, Tesla'nın kripto para birimine harcanan enerji miktarı nedeniyle bununla ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamasının da etkisi olmuştu.

Öte yandan Nisan ayında zirveye ulaşılmasında da, Tesla'nın Şubat ayında bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurmasının katkısı vardı.

Bitcoin'in bir yıl önceki değeri ise 9 bin 500 dolardı.

Kripto para birimlerindeki beklenmedik ve sert hareketler nedeniyle yatırımcıların para kaybetme riski bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası ise kripto para birimlerindeki yükselişin, çok sayıda kişinin bankalardan paralarını çekerek kripto paralara yatırması sonucu finansal sisteme zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

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Bitcoin, Elon Musk'ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı
Bitcoin, Elon Musk'ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı
Bitcoin, Elon Musk'ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı
BBC
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