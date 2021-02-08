Bitcoin: Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık alım kararı sonrası kripto para rekor kırdı
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BBC

Bitcoin: Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık alım kararı sonrası kripto para rekor kırdı

08.02.2021 17:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:46
Bitcoin: Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık alım kararı sonrası kripto para rekor kırdı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul edebileceğini açıkladı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul edebileceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırdı ve 43,968 dolara çıktı.

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulundu.

Şirketin açıklamasında Tesla'nın yatırım politikalarını, "dijital varlıklar dahil alternatif rezerv varlıklarına yatırım yapılmasına izin verecek şekilde güncellediği" belirtildi.

Açıklamada, bunun şirketin gelir kaynaklarını "çeşitlendirip asgariye çıkarılmasını sağlayacağı" kaydedildi.

'Bitcoin'le ödeme kabul edebiliriz'

Şirket açıklamasında denetleme komisyonunun onayından sonra bu yatırım politikalarına uygun olarak 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alındığı ve Tesla'nın zaman zaman ya da uzun vadeli olarak dijital varlıklar bulundurabileceği belirtilerek şöyle denildi:

"Dahası, yasal mevzuat çerçevesinde ve ilk aşamada sınırlı miktarda olmak üzere yakın gelecekte ürünlerimiz için Bitcoin'i bir ödeme şekli olarak kabul etmeyi umuyoruz. (Kasamıza girecek bu) dijital varlıkları paraya çevirebiliriz ya da çevirmeyebiliriz."

Elon Musk, Cuma günü 46 milyondan fazla takipçisinin olduğu Twitter'a Bitcoin hashtag'i koyunca kripto paranın değeri yüzde 20 artmıştı.

Musk daha sonra bu hashtag'i kaldırmıştı.

BBC
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