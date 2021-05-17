Bitcoin, Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yüzde 9 değer kaybederek Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Bitcoin, Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yüzde 9 değer kaybederek Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi

Bitcoin, Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yüzde 9 değer kaybederek Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi
BBC - Haberler | Dünya

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Elon Musk'ın hafta sonu yapmış olduğu paylaşımlar sonrası yüzde 9 değer kaybetti.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, elektirikli araç üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın hafta sonu yapmış olduğu paylaşımlar sonrası yüzde 9 değer kaybetti. Böylece Bitcoin Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kripto para biriminin mevcut değeri yaklaşık 45 bin dolar.

Elon Musk, Twitter'da bir kullanıcının "Bitcoinciler önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elindeki Bitcoin'i sattığını görünce dizlerini dövecekler. Elon Musk'a yönelen bu kadar nefretin ardından onu suçlayamam" paylaşımına yanıt olarak "Gerçekten de öyle" diye yanıt vermişti.

Bu, pek çok kişi tarafından Tesla'nın Bitcoin sattığı veya satabileceği olarak yorumlanmıştı.

Elon Musk'ın şirketi Tesla, Şubat ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamış ve bu da kripto para biriminin fiyatında büyük artışa yol açmıştı.

Bu sabah Twitter'dan bir paylaşım daha yapan Musk, "Spekülasyonları netleştirmek için söylüyorum, Tesla tek bir Bitcoin bile satmadı" dedi.

Tesla son aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamış fakat Musk geçen hafta Bitcoin üretiminin çevreye zararı nedeniyle bunu sonlandıracaklarını açıklamıştı.

Bitcoin üreten bilgisayarlar büyük miktarda elektrik harcıyor ve elektrik fiyatının düşük olduğu Çin'deki kömür madeni bölgeleri gibi yerlerde büyük üretim tesisleri bulunuyor.

Şubat ayında bu tesislerin kullandığı elektrik miktarı, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 40'ını aşmıştı.

Bazı uzmanlar, bunun yol açtığı karbon salımı nedeniyle kripto para birimlerinden karbon vergisi alınması gerektiğini söylüyor.

Ethereum ve Dogecoin da geriledi

Musk'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'e paralel olarak ethereum yüzde 8, Dogecoin de yüzde 7 değer kaybetti.

Reuters haber ajansına konuşan forex şirketi Pepperstone'dan Chris Weston, hafta sonu çok fazla alım satım yapıldığını ve çok sayıda kişinin kripto para sattığını söyledi.

Weston, "Ortalığın durulması lazım" dedi.

Geçen yıl Ekim'e kadar 10 bin dolar civarında olan Bitcoin'ın fiyatı ilerleyen aylarda hızla arttıktan sonra bir dönem 64 bin dolar ile zirveye ulaşmıştı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Bitcoin, Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yüzde 9 değer kaybederek Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Sedat Peker Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Cemal Hünal Burak Sergen
Spor Arda Turan Caner Erkin Şenol Güneş Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitcoin, Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yüzde 9 değer kaybederek Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:20:38. #1.15#

title