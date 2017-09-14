Bitcoin Dolandırıcılık Mı?

Özellikle son zamanlarda, Bitcoin gibi dijital para birimleri hem teknoloji hem de ekonomi dünyasının dilinden düşmüyor. Son olarak, JP Morgan patronu Jamie Dimon tarafından dijital paraların sadece uyuşturucu kaçakçıların, katillerin ve Kuzey Kore gibi yerlerde yaşayanların kullanması için uygun olduğunu söylemesi ise ortalığı karıştırdı.



Dijital paralar patlayacak!



ABD"nin en büyük bankası JP Morgan"ın başındaki isim olan Jamie Dimon, dijital para birimlerinin işe yaramayacağının altını çizerken, insanların para birimi üretmesini ve bunu satın alanların akıllı olduğunu düşünen bir iş bulunamayacağını belirtiyor.



Venezuela, Ekvator veya Kuzey Kore"de olanların ya da uyuşturucu taciri, katil ya da bunun gibi işler yapıyor olanların Amerikan Doları yerine Bitcoin tercih etmesinin normal olduğunu söyleyecek kadar iddialı olan Dimon, dijital para için bir piyasa olduğunu ancak çok kısıtlı olduğunu ifade ediyor.



Finansal krizin ardından ortaya çıkan sanal bir para birimi olan Bitcoin, insanların bankaları ve geleneksel ödeme süreçlerini atlayarak ürün ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlıyor. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ise, bu sanal paranın kara para aklama ve çevrimiçi suç ile erkenden ilişkilendirilmiş olması sebebiyle endişe duyuyor. Bazı hükümetler dışında dijital para birimleri de kabul görmüş değil.







Bitcoin yatırımı yapanların büyük zarar edeceğini söyleyen Jamie Dimon, bu dijital parayı 1600"lü yıllardaki ünlü piyasa balonuna benzetmenin yanında dolandırıcılık olarak nitelendiriyor. Dimon"un bu açıklamalarından sonra Bitcoin değerinde bir dalgalanma yaşandığını ve düşüş kaydedildiğini de belirtelim.



Bitcoin, Aralık ayından bu yana değerini katlarken geçtiğimiz ay 4700 dolar seviyesine kadar ulaşmıştı. Açıklamalar sonrası ise bu değer 4000 doların altını gördü.