Bitcoin'den Tarihi Geri Dönüş: Tekrar 10 Bin Doları Gördü

Geçtiğimiz aralık ayında 3.200 dolar civarında dibe vurduğundan beri fiyatı çok değişmeyen sanal para Bitcoin, son birkaç aydır yükselişe geçti. Önce 6 bin doları gören para birimi, hızla 8 bin ve şimdi de 10 bin doları gördü.

Her zaman olduğu gibi Bitcoin'in fiyatlarındaki bu değişikliğin sebebini anlamak kolay değil. Ancak akla ilk gelen olay, Facebook'un bu hafta başlarında "Libra" adını verdiği kendi kripto para birimini tanıtmış olması var. Libra, potansiyel bir Bitcoin rakibi olduğu gibi bu durum da kripto para dünyasına bir yasallık kazandırıyor.

Ayrıca dünyanın en değerli kripto parası olan Bitcoin, diğer para birimleri arasında da bir değişim aracı olarak kullanılıyor. ABD Doları dünya piyasası için neyse, Bitcoin de kripto piyasası için o mevkide.

Elbette bu yükselişin altında bir balon da yatıyor olabilir. Ancak Ethereum ağının para birimi olan Ether'in, 2019 rekorunu kırarak 290 dolara yükseldiğini, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero ve Dash'in senenin en yüksek değerlerine ulaştığı düşündüğümüzde bunun ne kadar geçerli olduğunu kestirmek çok kolay değil.