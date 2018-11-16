Bitcoin'deki Düşüş En Çok Onu Vurdu! Şirket 45 Günde 75 Milyar Dolar Değer Kaybetti

Kripto para birimleri piyasasında görülen sert düşüş, Silikon Vadisi´nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Nvidia'yı da vurdu. Şirketin Nasdaq Endeksi'nde işlem gören hisseleri bir günde yüzde 17 değer kaybetti.

Bilgisayar ve oyun konsolları için grafik kartları üreten Nvidia'nın bu ürünleri, yüksek işlemci kapasitesi nedeniyle özellikle kripto para madenciliğinde de yoğun olarak kullanılıyor. Ancak Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin gözden düşmesi, Nvidia'yı da oldukça derinden etkiliyor.

2017 yılındaki Bitcoin rüzgarını arkasına alan şirketin hisseleri geçen yıl yüzde 87 artışla 107 dolardan 200 dolara çıkmıştı. 1 Ekim'de 289 dolarla tarihi zirvesini gören Nvidia hisseleri, son bir buçuk ayda yüzde 30 değer kaybetti. Şirketin hisseleri dün kapanış sonrası işlemlerde yüzde 17 daha düşerek, 167 dolara kadar düştü. Böylece şirketin piyasa değeri de 100 milyar dolar sınırına geriledi. Bu rakam, Nvidia'nın Ağustos 2017'den bu yana olan en düşük seviyesi.

6 HAFTADA 75 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Böylece bu yılın Ekim ayı başında 175 milyar dolarlık piyasa değeriyle rekor kıran Nvidia, yaklaşık 6 haftalık süreçte 75 milyar dolar eridi. Her ne kadar asıl işinin oyun olduğunu ifade etse de şirket, Bitcoin madenciliği yapanların da bir numaralı grafik kartı adresi olmuştu.

'KRİPTO PARALARINTOPARLANMASI UZUN SÜRDÜ'

2018 yılının başında 17 bin doları aşan Bitcoin'in değeri, bugün itibariyle 5 bin 600 dolara kadar inerken, Nvidia dün yaptığı açıklamayla satılmayan ürünlerinin stok fazlası oluşturduğunu duyurdu.

Nvidia CEO´su Jensen Huang, yatırımcılarla yapılan bir konferans görüşmesinde, "Kripto paraların toparlanması beklenenden uzun sürdü" dedi. Şirketin kripto para piyasasına bağlı olarak yaşadığı kayıplar, beklentilere de yansıdı. Analistlerin bu çeyrekte 3,4 milyar dolar gelir tahminlerine karşın, Nvidia 2,7 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.