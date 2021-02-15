Bitcoin'de yeni zirve 49,487.64 dolar

Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, PayPal'in kripto hizmet alanını genişletme kararı, Uber'in Bitcoin'i kabul etme gibi hazırlıklarıyla, 49,487.64 dolarlık yeni zirvesini gördü.

Son 24 saat içinde 46,347.48 ve 49,487.64 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.95 düşüşle 46,869.26 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 878 milyar dolardan, 874 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 425.37 milyar dolardan, 1 trilyon 412.56 milyar dolara döndü.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 93 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.Toplam 8,472 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,759 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.8'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 204 milyar dolardan, 211 milyar dolara yükseldi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "PayPal kripto para hizmetinin kapsamını genişletiyor" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Ödeme devi PayPal kripto para hizmetinin kapsamını genişleterek yılın ilk yarısında Venmo cüzdanlarına alım satım ve saklama özelliği getirmeyi planlıyor. Firma, önümüzdeki yıllarda Venmo cüzdanlarını uluslararası çapta genişleterek hizmetlerini önümüzdeki birkaç ay içinde Birleşik Krallık'a taşıyacak. PayPal'ın sektöre girmesi önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor."Uber, Bitcoin ve kripto paraların kabulünü devreye almaya hazırlanıyor. Twitter'ın Bitcoin alımı yapmayı düşündüğünü açıklamasının ardından Uber'den de bir atak geldi. CNBC'ye açıklama yapan Uber CEO'su ödemeler konusunda Bitcoin ve diğer kripto paraları kabul edebileceklerini açıkladı. Uber aynı zamanda bir Facebook projesi olan Diem'in üyesi. " Kenya Merkez Bankası Değer Kaybeden Para Birimleriyle Mücadele Etmek İçin Bitcoin Kullanmayı Araştırıyor. Kenya ulusal para birimi olan Shillini değer kaybetmeye devam ederken, Kenya Merkez Bankası'nın BTC'ye geçme teklifinde bulunduğu için Bitcoin'in benimsenmesi önemli bir dönüm noktasına haline gelebilir."DeFi projelerinin toplam piyasa değeri 80 milyar dolara dayandı. Günün en çok değerlenenlerine bakıldığında APY.Finance'ın yüzde 136.6 artış yaşadığı görülüyor." Bitpanda'nın Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz da, "Elon Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın kripto para birimine yaptığı yatırımla bir kez daha adından söz ettiren Bitcoin, muhtemelen çok yakında 50,000 dolar seviyesine ulaşacak" dedi ve ekledi: "Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar ve hatta geleneksel bankalar için önerilen yatırım stratejilerinin bir parçası haline geldiğine tanıklık ediyoruz. "Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemi devleri de Bitcoin'i sistemlerine entegre etme kararı aldı. Bunun yanında Twitter, bilançosuna Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıkladı. "Bu durum, Bitcoin'in yatırım dünyasında ne kadar önemli hale geldiğini ortaya koyuyor. Bitcoin'in ulaştığı ilerleme hızı, önceden tahmin edilenin çok ötesinde. Emin olduğumuz bir şey varsa, o da işlerin tersine çevrilemeyecek bir biçimde değiştiği ve Bitcoin'in yanı sıra varlıkların kripto para birimlerine dönüştürülmesinin kesin olarak ön plana çıktığıdır." (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı