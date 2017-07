Bitcoin'de Beşinci Dalga BTC'yi 4000 Dolara Fırlatabilir.





Goldman Sachs, Bitcoin'in neredeyse 4.000 dolara çıkabileceğine inanıyor. Analistlere göre 4. Dalganın son evresinde olan Bitcoin'de Beşinci Dalga, BTC'yi 4000 Dolara Fırlatabilir.



Goldman Sachs'a göre Bitcoin (BTC) yakın bir gelecekte 4.000 Dolara çıkabilir. Yakın ifadesi biraz göreceli tabi. Ancak BTC, halihazırda bulunduğu "karışıklık" dönemini geçtikten sonra, Goldman analisti Sheba Jafari göre; madalyonun önce en az $ 3.212'ye ardından da büyük olasılıkla 3.900 dolar ve üzerine çıkabilir. Bu yazı yazıldığında BTC 'nin güncel değeri 2.600 Dolar olduğunu belirtmek gerekiyor.



Jafari, BTC'nin dördüncü "dalgasına- Wave" girdiğini ve bu dönemlerin dağınık / karmaşık olma eğiliminde – (messy/complex) olduğunu belirtiyor.



Beşinci dalgaya geçtikten sonra daha fazla oynaklık, yanlamasına konsolidasyon ve 3.900 dolarlık yeni bir hedef beklemeliyiz diyor.



Bitcoin'de Beşinci Dalga, BTC'yi 4000 Dolara Fırlatabilir





Belki daha fazla Bitcoin satın almanın zamanı geldi? veya belki tamamen nakite dönme vakti geldi. Başka bir yatırım efsanesi olan Michael Novogratz, kripto para birimlerini (muhtemelen) hayatının en büyük balonu olduğunu bildirerek geçen hafta manşetleri süslemişti. Novogratz Bitcoin'in yükşelişini öngörebilen isimler arasında yer alıyor. 2013'te yaptığı bir konuşmada Bitcoin'e bir miktar para yatırın- Bir kaç yıl sonra çok değerli olacak demişti.



Eğer bu tavsiyesine uyanlardan biri olsaydınız 200$'dan girdiğiniz Bitcoin'i bir kaç yıl sonra 1200 dolardan satıyor olabilirdiniz.



Aynı Novogratz, Ethereum'a (ETH) yatırım yapmak için kötü bir zaman olduğuna da inanıyor.BTC ve ETH'e sahip olmasına rağmen cryptocurrency yıllık kazancının daha iyi olduğunu söylüyor.



Ancak kısa vadede, Jafari'nin hedef fiyatlandırmasından makul ölçüde olduğundan emin olabilirsiniz.



