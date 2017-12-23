Bitcoin Çok Fena Düştü

Hafta boyunca düşüşte olan Bitcoin, Cuma günü derinlere dalarak 11.800 doları gördü. Dijital para birimi sadece bir hafta önce 20.000 dolara ulaşmıştı. Bununla birlikte haberi yayına hazırladığımız sırada Bitcoin'in fiyatı 14.200 dolar seviyesine yeniden yükselmişti.



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Bitcoin'in sıkı takipçileri bu tür iniş ve çıkışlara alışık olsalar da, yeni gelenlerin canının yandığını hissedebiliyoruz. Düşüş sadece Bitcoin'de değil, en üst 100 dijital para biriminde de yaşandı.



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Tüm bunlar, Bitcoin'in 19.857 dolar seviyesinden birkaç gün içinde bir anda yüzde 33 gerilediği anlamına geliyor. CoinMarketCap, diğer dijital para birimlerinin de benzer kayıplar yaşadığını gösteriyor.



Her çeyrekte genellikle bir düzeltme yaşayan Bitcoin için böyle bir düşüş, sürpriz değil. Popüler para birimi sadece iki ayda değerini ikiye katlamış, bunun ardından yalnızca bir ayda yeniden ikiye katlanmıştı. Bu sıçramalar yeni olmasa da bu defasında geniş kitlelerin ilgisini Bitcoin'e çekmişti.



Bitcoin baloncuğu patlayacak diyenler haklı mı çıktı?



Peki bu düşüş, uzun zamandır konuşulan "baloncuğun patlaması" anlamına mı geliyor? Muhtemelen hayır. Bu yazıyı yayına hazırladığımız sırada Bitcoin'in fiyatı kendisini toplamaya başlamış ve 14.200 dolara ulaşmıştı. Dahası Bitcoin'e gerçekten inananların bu fiyatları yeni bir satın alma şansı olarak değerlendireceği açık. Merak edilen soru ise yeni gelenler bu sert darbeye katlanacak mı, yoksa çantasını toplayıp evine mi gidecek?



Sizce Bitcoin'in bu dalışı, daha yükseklere tırmanışının habercisi mi?



