Bitcoin Cash Çatallanmasından Sonra 160 Dolar Düzeyini Gördü

– Kripto para birimleri piyasalarında Cumartesi günü görülen genel artışa paralel olarak, piyasanın en yüksek hacimli altıncı kripto para birimi Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 17.81 artarak piyasadaki artışa öncülük etti.

Bitcoin Cash'deki artışın, Bitcoin Cash çatallanmasına (hard fork/ blockchain üzerinde daha önce geçersiz olan işlemleri geçerli kılan protokelde yapılan değişiklik) bağlı olduğu tahmin edilirken, 24 Şubat'tan bu yana 130 dolar düzeyini görmeyen Bitcoin Cash, TSİ 03: 30'da yüzde 11.32 artışla 144.32 dolar düzeyinden 160.69 dolara yükselmişti. Piyasadaki genel artış eğilimin etkisiyle 2,793 milyar dolar piyasa hacmiyle Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 17.81 artışla 158.03 dolardan işlem gördü .

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışa paralel olarak, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.26 artışla 4,051 dolardan işlem görürken, piyasa hacmi de 140 milyar 763 milyon dolar olarak hesaplandı. - İstanbul

Kaynak: DHA