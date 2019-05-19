Bitcoin Çakıldı, Yarım Saatte 1100 Dolar Düştü

Bitcoin'deki risk böyle bir şey, Yarım Saatte 1100 dolar düştü



Bitcoin 1100 dolar değer kaybetti.

Son bir kaç haftadır yükselişe geçen kripto para piyasasının en önemli argümanı Bitcoin, aniden gelen gizemli satışlarla düştü. Söz konusu satışların kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Ancak 6.641 dolara kadar düşen Bitcoin, şu sıralarda 7.200 dolarlar seviyesinde.

Bildiğimiz gibi Bitcoin'in yüzde 20'si sadece 448 kişinin elinde bulunuyor. Bu yazımızda da Bitcoin'in belki de sırf bu nedenle bile ciddi riskler taşıdığını söylemiştik. Tahmin edilen oluyor. Oynaklık inanılmaz seviyede…

Dün 8 bin 365 dolarla yılın zirvesine ulaşan dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin'de sabah saatlerinde büyük bir düşüş yaşandı.

Gün içinde 8 bin 100 dolar seviyesinde yatay bir seyir izleyen Bitcoin gece saatlerinde 8000 doların altına indi.

Ancak asıl büyük satış 7 bin 765 dolar seviyesindeyken geldi. Saat 5.40'ta bu seviyede bulunan Bitcoin bir anda büyük bir satış dalgasına maruz kaldı.

Saat 6.10 itibarıyla 6 bin 641 dolardan alıcı buldu. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla hızlıca 7 bin 300 dolar seviyesine geldi.

Saat 9.30 itibarıyla 7 bin 200 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'de yaşanan bu düşüşün herhangi bir görünür sebebi ise bulunmuyor.

Bitcoin'de son 24 saatte yüzde 10'luk kayıp yaşanırken, Ethereum'da yüzde 8 Ripple'da ise yüzde 14 düşüş yaşandı.

Bitcoin Yarım Saatte 1100 Dolar Değer Kaybetti. Bitcoin Çakıldı.

Kaynak: Teknotalk.com