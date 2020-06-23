Bitcoin Aramalarında Lider Şehir Hangisi? Bu Listeye Çok Şaşıracaksınız!
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Bitcoin Aramalarında Lider Şehir Hangisi? Bu Listeye Çok Şaşıracaksınız!

En fazla tercih edilen kripto para birimi olan Bitcoin aramalarında lider şehir belli oldu.

Bitcoin Aramalarında Lider Şehir Hangisi? Bu Listeye Çok Şaşıracaksınız!
23.06.2020 03:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 05:01

En fazla tercih edilen kripto para birimi olan Bitcoin aramalarında lider şehir belli oldu. Muhtemelen birçok kişi İstanbul veya İzmir gibi büyük şehirlerin kripto para birimlerinde lider olduğunu düşünüyordur. Hadi gelin listeye hep beraber bir göz atalım.

Ortaya çıktığı günden bu yana tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Bitcoin çok değerli bir yatırım aracı haline geldi. Bazı zamanlarda değeri 4 bin dolar civarına kadar düşse bile, yine de ağırlıklı olarak 9 bin dolar ve üzerinde seyrediyor. Bu dalgalanmadan kar elde etmek isteyen kişiler daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gibi görünüyor.

Bitcoin aramalarında liderliği kimler kaptı?

Google Trends ile ilgili yapılan araştırmalarda, Bitcoin aramaları için bir çizelge hazırlandı. 0 ile 100 puan arasında değerlendirilme yapılarak şehirlerin kripto paralara olan ilgileri araştırıldı.

Yapılan bu araştırma faaliyetleri sonucunda, Türkiye'de en fazla Bitcoin araması Siirt üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Yani buradaki kişilerin kripto para birimine daha fazla önem gösterdiği fark edildi. Siirt böylece 100 puan almayı başardı.

En tepedeki şehir olan Siirt'i sırasıyla 89 puanla Bingöl, 78 puanla Batman, 77 puanla Diyarbakır ve 70 puanla Kars takip etti. İstanbul 55 puanla 12., İzmir 48 puanla 22. ve Ankara ise 47 puanla 24. sırada bulunuyor. "Kripto para" şeklindeki aramalarda ise Diyarbakır ilk sırada yer alıyor. Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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