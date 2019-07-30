Bitcoin 9,500 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'deki boğa eğilimi görünümünün devam edebileceği, fakat düzeltme hareketinin ardından görülebilecek düşüş eğilimiyle Bitcoin'in 7,200 dolara kadar gerileyebileceğine ilişkin analizlerin ardından Bitcoin, 9,515 dolar ile 9,500 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

AtoZ Markets'da yer alan ve Elliott dalga teorisi baz alınarak yapılan analizde, Bitcoin fiyatının son yedi gününde en düşük 9,100 doları gördüğü belirtilirken, söz konusu fiyatta dengelenme sağlandığı takdirde Bitcoin'in 11,100 doları görebileceği vurgulandı. Bunun yanında, ayı hareketinin ısrarcı olmasıyla Bitcoin'in "8,500 hatta 7,200 dolara" gerileyebileceğine dikkat çekildi.

Gelişmelerin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.04 düşüşle 9,515 dolara geriledi ve 169 milyar 817 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,402 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 75'i düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 7.84 ile 41'inci sıradaki Ravencoin öncülük etti. En büyük 10'daki düşüş hafiflese de son 24 saatte yüzde 2.99 ile en çok Binance Coin düştü.

Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 262 milyar 984 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 707 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.04

Ethereum yüzde 1.79

Ripple yüzde 0.52

Litecoin yüzde 0.71

Bitcoin Cash yüzde 0.98

Binance Coin yüzde 2.99

Tether yüzde 0.16

EOS yüzde 2.64

Bitcoin SV yüzde 2.37

Stellar yüzde 2.12 düştü.

Kaynak: DHA