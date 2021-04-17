Bitcoin 62,000, toplam hacim 2.26 trilyon doların üzerinde

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın kripto varlıkları "spekülasyon araçları" olarak göstermesinin ardından, Türkiye'de de kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımının yasaklanması, başka ülkelerin de benzer...

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın kripto varlıkları "spekülasyon araçları" olarak göstermesinin ardından, Türkiye'de de kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımının yasaklanması, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle fiyatları geriletse de Bitcoin, 64,863.10 dolarlık yeni zirvesinden 60,222 dolara kadar indikten sonra, toparlanarak, 62,000 doların, toplam piyasa hacmi de 2.26 trilyon doların üzerine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirilse de, kripto paraların alımı ya da satımı yasaklanmadı. Kripto paralar, özel şirketlerin işlettiği özel borsalarda alınıp satılıyorlar.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenlemeye tabi olmaması, değerinin aşırı oynaklık göstermesi, merkezi olmayan yapısı, sahiplerinin bilgisi dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ve yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi risklerin yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.TCMB açıklamasında, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir" uyarısı yapıldı.ABD'li araştırma kurumu Chainanalysis'e göre Türkiye'de kripto paraların işlem hacmi Şubat başı ile 24 Mart arasında 218 milyar lira (26 milyar dolar) oldu. Bu tuar bir yıl önce 7 milyar liranın sadece biraz üzerindeydi. Bitcoinist'e göre, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kripto paralara olan ilginin hızla artmasının etkisiyle, Mart'ın ikinci yarısında, Türkiye'de Bitcoin'in fiyatı 100,000 dolara kadar yükseldi.Son 24 saat içinde 60,222.53 ve 62,531.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.06 artışla 62,262.38 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.89 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 163 milyar dolar düzeyine geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 1.05 artışla 2,483.75 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 14.45 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 286.87 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.80 artışla 538.75 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 15.67 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 82.5 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 261 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 32 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,267 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.3'ünü Bitcoin, yüzde 12.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 293 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı