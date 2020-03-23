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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Bitcoin 5,500 doların üzerinde tutunuyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana Türkiye de dahil çeşitli ülkelere yayılan Covid-19 virüsüne ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından Bitcoin de 5,869 dolarla 5,500 dolar düzeyinin üzerinde hareket ediyor.

23.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:05
Bitcoin 5,500 doların üzerinde tutunuyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana Türkiye de dahil çeşitli ülkelere yayılan Covid-19 virüsüne ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından Bitcoin de 5,869 dolarla 5,500 dolar düzeyinin üzerinde hareket ediyor.

Koronavirüs salgını ortaya çıkışından bu yana dünya genelinde sosyal yaşama ara verilirken, merkez bankaları ve hükümetler de çeşitli önlemlerle salgının oluşturduğu ve oluşturabileceği olası etkilerle mücadele etmeye çabalıyor. 

Salgının önlenmesi amacıyla ülkelerde sokağa çıkma kısıtlanırken, şirketler çalışanlarına evden çalışma izni verdi, okullar online eğitime geçti ve sosyal aktiviteler durduruldu. Aralarında ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da bulunduğu çeşitli merkez bankaları olağanüstü faiz indirimi yaptı. Bunun yanında ülke yönetimleri de salgının oluşturduğu ekonomik risklerin önüne geçmek için yeni paketler açıkladılar. Türkiye'de de Merkez Bankası geçen hafta olağanüstü toplanarak politika faizini yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirdi. Bunun yanında Covid-19 salgınına ilişkin 100 milyar liralık bir kaynak ayrıldığı açıklandı. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında açıklanan önlemler arasında aralarında perakende, demir-çelik ve otomotiv sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerin SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ödemeleri altı ay ertelendi, Kredi Garanti Fonu 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı ve en düşük emekli maaşı 1,500 lira oldu.Söz konusu önlemler altın ve Bitcoin gibi güvenli liman varlıklarının geçen haftaki düşüşlerini hafifletirken, buna rağmen küresel talebin azalmasına paralel olarak kripto para birimleri piyasasındaki düşüş devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son bir hafta içinde 4 bin dolar düzeylerine kadar geriledikten sonra son 24 saatte yüzde 5.21 düşüşle 5,869 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, 107 milyar 49 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65'ini oluşturdu.En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 6.56, yüzde 2.70, yüzde 1.43, yüzde 0.37, yüzde 0.21, yüzde 0.12, yüzde 0.10, yüzde 0.06 ve yüzde 0.02 ile sırasıyla yalnızca Molecular Future, V.Systems, UNUS SED LEO, STATIS EURO, TrueUSD, Binance USD, Tether, Paxos Standard ve USD Coin yükseldi. En büyük 100'den yüzde 15.78 ile piyasadaki düşüşe 41'inci sıradaki Hedera Hashgraph öncülük etti.Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 6.0 düşüşle 165 milyar 362 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 133 milyar 139 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (Sıra numaraları, birimlerinsıralamadaki yerini gösteriyor): 1.Bitcoin yüzde 5.21,2.Ethereum yüzde 6.15,3.Ripple yüzde 4.03,5.Bitcoin Cash yüzde 6.736.Bitcoin SV yüzde 6.43,7.Litecoin yüzde 4.05,8.EOS yüzde 3.48,9.Binance Coin yüzde 7.010.Tezos yüzde 9.10 düşerken

4.Tether yüzde 0.10 yükseldi.


Kaynak: DHA

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