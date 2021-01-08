Bitcoin 41,012 dolar ile yeni zirvede
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Bitcoin 41,012 dolar ile yeni zirvede

08.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:24
Bitcoin 41,012 dolar ile yeni zirvede

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla 41,000 doları da aşarak yeni zirveye tırmandı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla 41,000 doları da aşarak yeni zirveye tırmandı.

Yeni yılın başından itibaren artan hızla yükselen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.78 artışla 41,012 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Analistlere göre, yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik artan ilgisi, küresel düzeyde etkin olan istikrarsızlığın ne zaman düzeleceğine ilişkin belirsizlikten kaynaklanıyor.Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, son tırmanışlarla Bitcoin'in Tesla'yı da geride bıraktığına dikkat çekerek, "Bitcoin, Alibaba'dan sonra Tesla'yı da geride bıraktı. Piyasa değeri anlamında en iyi şirketler listesinde yer alan ve gün geçtikçe konumunu yukarıya taşıyan Bitcoin, Tesla'yı geçerek 10.sıraya yükseldi. Yükselişiyle birlikte 716 milyar dolara ulaştı" dedi ve ekledi: "XRP, kripto para sıralamasında yeniden dördüncü sırada. Son 24 saat içerisinde %40'tan fazla değer kazanan XRP, CoinMarketCap verilerine göre 13.658.819.272 dolara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yerini LTC'ye bırakan kripto para birimi yeniden yerini aldı."Ripple'ın CEO'su Ripple'ın SEC ile anlaşmayı denediğini ve yeni yönetimle anlaşma yoluna gitmeye çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 'Ne sessiz kalacağız ne de bu mücadeleden vazgeçeceğiz. Gerçeklerin ve tarihin doğru tarafındayız. Duruşma günümüzü ve görevi devralır almaz yeni SEC yönetimiyle yakın ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz' dedi."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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