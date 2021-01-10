Bitcoin 40,000 doların üzerinde tutundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitcoin 40,000 doların üzerinde tutundu

10.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:41
Bitcoin 40,000 doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla, gördüğü 41,946 dolarlık yeni zirveden gerilediği 40,000 doların üzerinde hareket ediyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla, gördüğü 41,946 dolarlık yeni zirveden gerilediği 40,000 doların üzerinde hareket ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.59 artışla 40,591.37 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.44 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 730.8 milyar dolardan, 755 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşün olmadı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 105.3 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 153 milyar dolara geriledi.Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,028 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.5'ini Bitcoin oluşturuyordu. (Grafik - Tablo)

 


Bitcoin 40,000 doların üzerinde tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fikri Sağlar İlker Başbuğ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitcoin 40,000 doların üzerinde tutundu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 09:44:55. #1.15#
title